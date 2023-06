Der Kurswahnsinn beim Wasserstoff-Lkw-Bauer Nikola setzt sich am Donnerstag fort. Der einstige Börsenliebling, der über Monate hinweg immer tiefer gefallen ist, legt erneut mehr als 35 Prozent zu. Die Aktie hat damit innerhalb von nicht einmal einer Woche 150 Prozent zugelegt. Dabei bleibt die Liste der Probleme weiterhin lang.Der Kursanstieg am Donnerstag erfolgt unter extrem hohem Handelsvolumen. Fast das Fünffache des Tagesdurchschnitts wurde an der Nasdaq gehandelt. Nach den jüngsten Kursgewinnen ...

