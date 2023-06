EQS-Ad-hoc: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Metalcorp Group vereinbart den Rahmen für eine einvernehmliche Umstrukturierung und Rekapitalisierung der Gruppe



15.06.2023 / 17:40 CET/CEST

Luxemburg, 15. Juni 2023 - Metalcorp Group S.A. (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp Gruppe") gibt bekannt, dass sie sich mit einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern der Anleihe 2021/2026 (die "2026er AHG") und bestimmten Anleihegläubigern der Anleihe 2017/2023 sowie dem Gemeinsamen Vertreter der Anleihe 2017/2023 auf einen Rahmen für eine einvernehmliche Umstrukturierung und Rekapitalisierung der Gesellschaft und der Metalcorp Gruppe (die "Transaktion") geeinigt hat. Die Transaktion beinhaltet die Übernahme der Schulden aus beiden Anleihen durch Ferralum Metals Group S.A. ("Ferralum" und zusammen mit den ehemaligen BAGR-Gruppengesellschaften und den noch zu gründenden Gesellschaften oberhalb von Ferralum die "Ferralum Gruppe") als Gegenleistung für den Erwerb des Aluminium-, Schüttgut- und Eisenmetallbereichs der Metalcorp. Darüber hinaus wurden die wichtigsten Bedingungen für die Bereitstellung von neuem Kapital für die Metalcorp Group vereinbart. Alle Anleihegläubiger können an dieser Fazilität teilnehmen. Die wesentlichen Eckdaten lauten wie folgt: Trennung der Geschäftsbereiche Der von Ferralum erworbene Aluminium-, Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern, zu dem die Aluminiumrecyclingwerke in Berlin (BAGR) und Stockach, die Eisenhandelsgesellschaft Steelcom und eine 38,7%ige Beteiligung an der Italiana Coke gehören, wird als unabhängige Einheit geführt, die über Ferralum mehrheitlich im Besitz des Managements ist. Diejenigen Anleihegläubiger, die bereit sind, neues Geld bereitzustellen, erhalten jedoch über eine neu gegründete Gesellschaft einen Anteil von 49 % an Ferralum, der zu einem späteren Zeitpunkt vom Management zu bestimmten Bedingungen erworben werden kann. Zum Schutz der teilnehmenden Anleihegläubiger wird es neue Corporate-Governance-Regeln geben. Der Teilbereich Metalle und Konzentrate, der die Bauxitminen in Guinea und das Handelsunternehmen Tennant Metals umfasst, wird unter einer neu gegründeten Einheit unterhalb der Metalcorp Group S.A. konsolidiert. Die Vermögenswerte dieses Teilkonzerns sollen im Laufe der Zeit veräußert werden, wobei der Nettoerlös an die Anleihegläubiger ausgeschüttet wird. Umstrukturierung der bestehenden Metalcorp-Anleihen 2023 und 2026 Die bestehenden Metalcorp-Anleihen 2017/2023 und 2021/2026 werden in die folgenden neuen Instrumente umgetauscht: (i) ein Recht auf Zeichnung neuer, erstrangig besicherter Schuldverschreibungen (die "New Money Schuldverschreibungen"), die von der MCOM Investments Limited, einer Tochtergesellschaft der Ferralum im Nennwert von 12,5 bis 25 Mio. € ausgegeben werden, die u.a. für die Begleichung ausstehender Forderungen einschließlich Transaktionsgebühren und -kosten verwendet werden sollen. Die Zeichnung der New Money Schuldverschreibungen steht allen Anleihegläubigern der Anleihen 2017/2023 und 2021/2026 offen, sofern die vorgeschlagenen Beschlüsse zur Restrukturierung dieser Anleihen gefasst werden und die endgültige Dokumentation vereinbart wird. Die New Money Schuldverschreibungen werden auf den Bedingungen eines Wertpapierprospekts basieren, der zu gegebener Zeit veröffentlicht wird; (ii) neue besicherte Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 66 bis 85 Mio. €, die von der FERRALUM emittiert werden, wobei der Betrag vom Emissionsvolumen der New Money Schuldverschreibungen abhängig ist; die Sicherheiten der Ferralum-Anleihe stehen im Rang unter den New Money Schuldverschreibungen; (iii) neue besicherte Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 100 Mio. €, die von einer neuen direkten Tochtergesellschaft der METALCORP Group S.A. mit Sitz in Luxemburg ausgegeben werden; (iv) neue besicherte Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 235 Mio. €, die von derselben neuen direkten Tochtergesellschaft der METALCORP Group S.A. ausgegeben werden und deren Sicherheiten im Rang hinter denjenigen der neuen 100 Mio. € Schuldverschreibungen stehen; (v) Anteile an einer neuen, in Luxemburg zu gründenden Gesellschaft, die indirekt 49 % der Anteile an Ferralum halten wird; die Anteile werden an diejenigen Anleihegläubiger ausgegeben, die sich dafür entscheiden, neues Geld bereitzustellen. Die Transaktion wird im Wesentlichen durch die Abstimmungen der Anleihegläubiger am 16. Juni (Anleihe 2017/2023) und 2021/2026, die so bald wie möglich durchgeführt werden soll, umgesetzt und umfasst eine Reihe von Elementen zwischen den Gläubigergruppen, die eine Trennung der Teilkonzerne und eine erfolgreiche Positionierung ermöglichen. Es wird erwartet, dass die Transaktion so bald wie möglich abgeschlossen wird, wobei der Abschluss vor August 2023 angestrebt wird. Das Unternehmen möchte die Anleger auch über die von der Wieselhuber & Partner GmbH erstellte Insolvenzquotensimulation informieren. Wieselhuber kam zu dem Ergebnis, dass im Falle einer Insolvenz der Metalcorp Group S.A. die Anleihegläubiger sowohl der 2017/2023 als auch der 2021/2026 Anleihe ca. 4,4 % ihres investierten Kapitals erhalten würden. Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de



Metalcorp Gruppe S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com



