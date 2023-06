Lange hat es gedauert, dann ging alles ganz schnell: Die CD-Projekt-Aktie hat an der Heimatbörse in Warschau einen Widerstand durchstoßen, der Kurs des polnischen Spieleentwicklers liegt heute satte acht Prozent im Plus, nachdem bereits die vergangenen Handelstage stark verlaufen waren. Die Aktie liegt seit AKTIONÄR-Empfehlung nun mehr als 30 Prozent vorn.Auslöser für die aktuelle Kauflaune ist neben der aufgehellten charttechnischen Lage wohl vor allem die Nachrichtenentwicklung rund um das Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...