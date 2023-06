Die neueste Version der "Pyramid Decision Intelligence Platform" verspricht weitreichende Verbesserungen und bietet Unternehmen das umfassendste durchgängige Daten-Ökosystem, das schnellere, bessere und wirkungsvollere Entscheidungen ermöglicht

Eine neue Version der Pyramid Decision Intelligence Platform von Pyramid Analytics gibt mehr Nutzern und Nutzerinnen leistungsfähige Analysewerkzeuge an die Hand für mehr Anwendungsfälle als jemals zuvor. Pyramid Analytics baut auf seiner Vision eines No-Code/Low-Code-, KI-gesteuerten Ansatzes auf, um Unternehmen und die Nutzer, die täglich kritische Entscheidungen treffen der Analytik-Reifekurve entlang aufwärtszuführen. Durch wichtige Updates werden komplexe Prozesse wie Geschäftsmodellierung, Entscheidungsmodellierung und verschiedene Anwendungen im Bereich präskriptive Analytik für technisches und nicht-technisches Personal zugänglicher und nützlicher gemacht.

Zu den Highlights der Version Pyramid 2023 gehören Erweiterungen von sowohl Tabulate als auch Solve, die Geschäfts- und Entscheidungsmodellierung über die konsolidierte Pyramid-Plattform bereitstellen. Eine solide Integration mit ChatGPT und DALL-E von OpenAI spart Zeit und entfacht Kreativität, da die Formelerstellung für die Tabellenkalkulation in Tabulate, die Erzeugung von Codeschnipseln (einschließlich Python, R, SQL, MDX, DAX und weiterer Sprachen) in der Model-App und die Graphic-Design-Gestaltung in der Present-App durch generative KI gestützt werden. Zudem ermöglichen Personalisierungswerkzeuge wie die neue Hub-Funktion die maßgeschneiderte Analytics-Erfahrung, die Analysten und Business User brauchen, um im Interesse besserer und schnellerer Entscheidungen die Akzeptanz zu steigern, die Zufriedenheit zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Pyramid, ein marktführender Anbieter im Bereich Analytics and Business Intelligence (ABI), wurde kürzlich als "Visionary" im Gartner Magic Quadrant für ABI-Plattformen 2023 aufgrund der Vollständigkeit der Vision des Unternehmens und Fähigkeit zur Umsetzung anerkannt. Im Begleitbericht 2023 von Gartner, Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence (ABI) Platforms, belegte die Pyramid Decision Intelligence Platform Platz 1 für die Anwendungsfälle Augmented Consumer und Business Analyst. Pyramid wurde darüber hinaus in zwei weiteren Anwendungsfällen hoch eingestuft, darunter das zweithöchste Ranking für den Anwendungsfall Data Scientistund das vierthöchste Ranking für den Anwendungsfall Analytics Developer

Die Berichte Magic Quadrant and Critical Capabilities von Gartner stehen hier zum Herunterladen zur Verfügung.

Die neueste Version von Pyramid Analytics -Pyramid 2023- bietet wesentliche Updates und Verbesserungen hinsichtlich aller Aspekte der Plattform. Dazu gehören über 80 neue benannte Funktionen, von denen mehr als 75 auf das Feedback von und die Zusammenarbeit mit Kunden zurückgehen.

Die frisch verbesserte Tabulate -App bringt die Geschäftsmodellierung in die Pyramid-Plattform ein. Über seine familiäre Tabellenkalkulationsschnittstelle können Nutzer in Tabulate Geschäftsszenarien erkunden, Vorhersagen entwickeln, finanzielle und operative Daten analysieren und Geschäftsergebnisse untersuchen, alles ohne statische Daten an ein abgeschottetes Tool zu exportieren. Erfahren Sie mehr.

Solve ist eine leistungsfähige Engine, die präskriptive und optimierende Lösungen auf der Grundlage von nutzerdefinierten Entscheidungsmodellen erzeugt, die durch ein No-Code/Low-Code-Muster in Tabulate erstellt werden. Mithilfe von Solve können Pyramid-Nutzer Fragen wie "Was soll ich machen?" beantworten und Was-ist-wenn-Szenarien schnell und einfach testen. Keine andere Lösung bietet derart robuste und benutzerfreundliche präskriptive Analysefunktionen innerhalb der Plattform. Erfahren Sie mehr.

Dank unserer OpenAI/ChatGPT-Integration sind wir in der Lage, eine leistungsfähige generative KI und erweiterte Kapazitäten innerhalb von Pyramid bereitzustellen. Nutzer können Formeln für die Tabellenkalkulation, Datenabfragen, Code für maschinelles Lernen und sogar Designs für die Datenvisualisierung erzeugen, alles unter Verwendung von Klartext und der unternehmenseigenen Datenbankschema und -tabellen. Diese einzigartige Integration steigert die Produktivität, generiert frische Ideen und senkt die Qualifikationsschwelle. Sie erlaubt über die gesamte Plattform hinweg schnellere Prozesse, die mit weniger Risiko behaftet sind. Erfahren Sie mehr.

Die neue Hub -Funktion erlaubt es Analysten und geschäftlichen Nutzern, ihrer Landing Page bevorzugte Pyramid-Inhalte als Tiles hinzuzufügen, was zu der personalisierten Analytics-Erfahrung führt, die sie brauchen, um im Interesse besserer, schnellerer Entscheidungen die Akzeptanz zu steigern, die Zufriedenheit zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Hub steht darüber hinaus allen Kunden von Pyramid Embed zur Verfügung. Weitere Informationen.

Wir haben einmal mehr die technischen Kompetenzanforderungen für wichtige Aufgaben und Prozesse im Zusammenhang mit Datenvorbereitung und Modellierung gesenkt. Beispielsweise können Nutzer mit den Funktionen Custom Columns und Virtual Column Calculation ihr virtuelles semantisches Modell schnell und einfach erweitern sowie neue Spalten hinzufügen und bearbeiten, ohne dass sie spezielle SQL-Ansichten schreiben müssen. Diese und andere Entwicklungen haben die Datenabfrageleistung über die gesamte Plattform hinweg verbessert. Erfahren Sie mehr.

Vereinbaren Sie eine Demo der Pyramid Decision Intelligence Platform

Zitate von Führungskräften:

Omri Kohl, Chief Executive Officer und Mitbegründer : "Pyramid wurde vor Kurzem von Gartner im Magic Quadrant für ABI-Plattformen als Visionary eingestuft. Diese enorme Bewegung im Quadrant ist kein Zufall: sie ist das Ergebnis unseres Engagements, eine umfassende Plattform für die Entscheidungsfindung bereitzustellen, um Nutzern dabei zu helfen, konkrete Business-Probleme auf der Grundlage aller zur Verfügung stehenden Daten zu lösen. Diesen Auftrag haben wir mit Pyramid 2023 wesentlich vorangetrieben. Unsere Verbesserungen in Tabulate und Solve für die Business- und Decision-Modellierung fügen unserer Plattform sowohl prädiktive als auch präskriptive Analysewerkzeuge hinzu. Dank generativer KI infolge unserer Integration mit OpenAI werden Produktivität und Kreativität gesteigert und die analytischen Fertigkeiten Ihrer Mitarbeitenden augenblicklich auf ein höheres Niveau gehoben. Unsere Personalisierungstools wie Hub sorgen darüber hinaus für eine nutzerspezifische Erfahrung, die wiederum zu mehr Effizienz und Akzeptanz führt. Wir können es nicht erwarten, bis Sie sich selbst davon überzeugen, dass unsere durchgängige Plattform die geschäftliche Entscheidungsfindung grundlegend verändert."

Avi Perez, Chief Technology Officer und Mitbegründer: "Mit Pyramid 2023 »Archimedes« haben wir unsere Vision einer umfassenden Datenfabrik für Entscheidungen umgesetzt: ein durchgängiges Datenökosystem für das Unternehmen, das schnellere, bessere, wirkungsvollere Entscheidungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, haben wir die schwer erreichbare letzte Meile in der Analytik durch Business-Modellierung in Tabulate und Entscheidungsmodellierung in Solve vorangetrieben. Um die Plattform nützlicher und benutzerfreundlicher zu gestalten, haben wir einmal mehr die Komplexität durch Fortschritte im Bereich No-Code-Tooling reduziert durch Innovationen wie »Explain the Difference« und unsere zahlreichen OpenAI-ChatGPT und DALL-E-Integrationen. Diese wesentlichen Ressourcen, zusammen mit weiteren rund 80 Funktionen ermöglichen mehr Personalisierungsoptionen, eine verbesserte Datenabfrageleistung sowie bessere Einbettungsfunktionen. Das Ergebnis ist die die leistungsfähigste, umfassendste Business- und Decision-Intelligence-Plattform, die heute auf dem Markt erhältlich ist."

Über Pyramid Analytics

Pyramid Analytics ist die nächste Generation der Business und Decision Intelligence. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform bietet Nutzern erweiterte, automatisierte und gemeinschaftlichen Einblicke, die die Entscheidungsfindung auf Grundlage von Daten vereinfachen und unterstützen. Die Pyramid-Plattform bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht gesteuerten Self-Service für jedermann und erfüllt analytische Anforderungen in einer No-Code-Umgebung. Durch die Kombination von Datenaufbereitung, Geschäftsanalyse und Datenwissenschaft in einer reibungslosen Plattform ermöglicht sie die intelligente Entscheidungsfindung für jedermann. So werden Business Intelligence und Analytik, von grundlegend bis komplex, Teil eines strategischen, unternehmensweiten Ansatzes. Vereinbaren Sie noch heute eine Demo.

Pyramid Analytics hat seinen Geschäftssitz in Amsterdam und unterhält regionale Niederlassungen in globalen Innovations- und Geschäftszentren wie London, New York City und Tel Aviv. Unsere Belegschaft ist international, weil Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht durch eine Region begrenzt werden sollten. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

