AUSTIN (IT-Times) - Die Aktie des US-amerikanischen Automobilkonzerns Tesla steigt in Richtung Allzeithoch, doch es gibt Probleme beim Marktanteil in den USA, sagt die Bank of America. Der Marktanteil von Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) bei Elektrofahrzeugen soll in den USA bis zum Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...