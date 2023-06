Der Dow Jones hat den Stimmungsdämpfer durch Hinweise auf weiter steigende US-Zinsen am Donnerstag endgültig weggesteckt. Der New Yorker Leitindex kletterte mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 34.408 Punkte auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Damit wurde der Rücksetzer vom Mittwoch mehr als wettgemacht.Auch die anderen Indizes zogen am Donnerstag kräftig an: Der marktbreite S&P 500 legte um 1,22 Prozent auf 4.426 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,20 Prozent auf 15.185 ...

