Der Softwarekonzern Adobe hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss Zahlen zum abgelaufenen Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres veröffentlicht. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick liegen über den Erwartungen, was am Markt entsprechend gut ankommt. Die Aktie wird nachbörslich gut drei Prozent höher gehandelt, nachdem sie bereits mit 2,4 Prozent Plus aus dem regulären Handel ging.Im zweiten Quartal 2022/23 lag der Gewinn je Aktie bei 3,91 Dollar, der Umsatz betrug 4,82 Milliarden Dollar. Erwartet ...

