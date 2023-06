FITLIGHT wird offizieller Technologiepartner von SK Sports Holding

MIAMI, FL / ACCESSWIRE / 15. Juni 2023 / SK Sports Holding, die im Jahr 2022 ihren ersten Seedorf Khabib Performance Club eröffnete und von dem legendären holländischen Fußballspieler Clarence Seedorf und dem UFC-Champion Khabib Nurmagomedov gegründet wurde, geht eine weltweite Partnerschaft mit FITLIGHT ein, um ihre Fußballschulen weltweit mit der Neuroperformance-Technologie FITLIGHT auszustatten. SK Performance Clubs bietet eine einzigartige Trainingsmethode, bei der Fußball und Martial Arts kombiniert werden. Ziel ist es, Kindern rund um den Globus Zugang zu körperlichem und psychischem Training zu verschaffen, sodass sie selbstbewusster mit anderen Menschen umgehen und jedes Ziel in ihrem Leben erreichen können.

FITLIGHT ist ein revolutionäres Leistungstrainingssystem, bei dem drahtlose LED-Leuchten und Sensoren mit einer intuitiven mobilen App kombiniert werden, um ein immersives und interaktives Workout-Erlebnis zu schaffen. Mit seiner patentierten Technologie hat FITLIGHT eine einzigartige Methode geschaffen, mit der Sportler Geschwindigkeit, Agilität und kognitive Funktionen wie Entscheidungsfindung und Reaktionszeit entwickeln können - drei zentrale Elemente für Spitzenleistungen.

"Wir sind hocherfreut, eine Partnerschaft mit FITLIGHT einzugehen und dessen hochmoderne Technologie in unserem Unternehmen einzusetzen", sagte Clarence Seedorf, der CEO von SKSH. "Unser Leitbild ist einfach: Unterstützung jedes Kindes in unseren Schulen rund um den Globus, um durch körperliches und psychisches Training so viel Selbstwertgefühl aufzubauen, dass sich das Kind optimal entwickeln kann. Wir sind davon überzeugt, dass FITLIGHT dabei eine wichtige Rolle spielen und uns unterstützen kann, dieses Ziel zu erreichen, indem wir effektive Tools zur Verbesserung der Gesamtleistung der jungen Menschen einsetzen, sodass sie ausgezeichnete Sportler und gute Menschen werden können."

"Wir freuen uns außerordentlich, uns mit SK Sports Holding zusammenzutun, um unsere Technologie den Kindern rund um den Globus verfügbar zu machen", erklärte Rob Bouw, Director of Sales von FITLIGHT. "Jahrelang konnten wir selbst beobachten, wie unser System zur Verbesserung der Leistung aller Arten von Sportlern beiträgt - von professionellen Fußballspielern bis hin zu Rennfahrern. Als Clarence und Khabib, beide Champions in ihrem Sport, mit uns Kontakt aufnahmen, brauchten wir nicht lange, um diese Partnerschaft in die Wege zu leiten. Ihre Vision steht im Einklang mit unserer Zielsetzung, sodass wir sehr stolz darauf sind, zu ihrem Technologiepartner zu werden."

Weitere Informationen zu SK Performance Club, FITLIGHT und der gemeinsamen Partnerschaft finden Sie unter www.sksportsholding.com und www.fitlighttraining.com.

