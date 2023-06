EQS-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie/Kapitalmaßnahme

Hauptversammlung vom 15. Juni 2023: Ablehnung der Kapitalherabsetzung, drei neue Kandidaten im Aufsichtsrat und Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats



16.06.2023 / 00:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc Meldung

WKN: 515600 / WKN A14KQ7 Bocholt, 16. Juni 2023

Hauptversammlung vom 15. Juni 2023: Ablehnung der Kapitalherabsetzung, drei neue Kandidaten im Aufsichtsrat und Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats Bocholt, 16. Juni 2023 [00:49 Uhr] - In der ordentlichen Hauptversammlung der Gigaset AG am 15. Juni 2023, die nach 23 Uhr geschlossen wurde, sind Herr Andreas Tenhofen, Herr Jan Witt, Herr Tom Hiss, Frau Jenny Pan, Herr Rainer-Christian Koppitz und Frau Barbara Münch als Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt worden. Andreas Tenhofen, Jan Witt und Tom Hiss sind erstmalig in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt worden. Die Vorschläge zur Wahl des bisher amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Helvin Wong sowie zur Wahl von Herrn Ulrich Burkhardt und Herrn Dr. Paolo Di Fraia haben nicht die erforderliche Mehrheit gefunden. In der direkt nach der Hauptversammlung abgehaltenen konstituierenden Sitzung des neu gewählten Aufsichtsrates wurde Frau Barbara Münch zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde Herr Rainer-Christian Koppitz gewählt. Die von der Aktionärin Ludic GmbH unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagene Satzungsänderung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats wurde abgelehnt. Gegenstand der Beschlussfassung war außerdem ein angepasster Vorschlag der Aktionärin Ludic GmbH über eine Herabsetzung des Grundkapitals zur Schaffung einer freien Kapitalrücklage durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 4:1. Die Maßnahme ist durch die Hauptversammlung abgelehnt worden. Die Gigaset AG , Bocholt, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in über 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen, Android-basierte Smartphones, Cloud-basierte Smart Home Anwendungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für KMU und Enterprise-Kunden. Das Traditionsunternehmen zeichnet sich in besonderer Weise durch seine Produktion "Made in Germany" aus. Hauptsitz der Gesellschaft ist Bocholt, Deutschland. Ferner werden ein Software-Entwicklungs-Zentrum in Wroclaw, Polen sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa und Asien unterhalten. Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt.



Ende der Insiderinformation



16.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com