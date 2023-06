DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen mit Aufschlägen - BoJ hält an lockerer Geldpolitik fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zum Wochenausklang mit Aufschlägen. Die Börsen folgen damit den positiven Vorgaben der Wall Street. Hier wurden neue 14-Monatshochs erreicht. Im Fokus steht die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ).

Diese hat die Obergrenze für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen bei 0,5 Prozent belassen und hielt auch den Einlagensatz unverändert bei minus 0,1 Prozent. Sie hält damit weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest.

Kazuo Ueda, Gouverneur der BoJ, sagte, das Risiko einer verfrühten Zinserhöhung in Japan könnte größer sein als eine Verzögerung der geldpolitischen Straffung. Ueda erwartet, dass die Inflation in Japan im weiteren Verlauf des Jahres wahrscheinlich unter das 2%-Ziel der Notenbank fallen wird.

In Tokio legt der Nikkei-Index um 0,2 Prozent zu und erholt sich damit von moderaten Abgaben zu Handelsbeginn. Der Yen zeigt sich etwas schwächer. Der US-Dollar notiert 0,3 Prozent fester bei 140,66 Yen.

Auch an den chinesischen Börsen geht es nach oben. Bereits am Vortag hatten hier die Indizes mit zum Teil deutlichen Aufschlägen geschossen. In Hongkong rückt der Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent vor und auf dem chinesischen Festland steigt der Schanghai-Composite um 0,4 Prozent.

Marktteilnehmer verweisen auf die von der People's Bank of China (PBoC) im Wochenverlauf gesenkten Zinsen. Am Markt wird erwartet, dass die Notenbank am kommenden Dienstag auch noch die Loan Prime Rate (LPR) absenken wird, um die sich verlangsamende Wirtschaftsentwicklung im Land aufzuhalten. Erwartet wird auch das Peking die Wirtschaft mit einem Stimulierungspaket ankurbeln wird.

In Südkorea legt der Kospi 0,6 Prozent zu. Gestützt wird das Sentiment von der Hoffnung auf ein chinesischen Konjunkturprogramm, heißt es aus dem Markt. Die Aktien von Korean Air Lines und ihrer Billigfluggesellschaft Jin Air steigen um 3,7 bzw. 5,7 Prozent, angetrieben von der Erwartung eines starken zweiten Quartals.

Die Börse in Sydney steigt deutlich um 1,0 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die guten Vorgaben von den US-Börsen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.247,10 +1,0% +3,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.542,17 +0,2% +28,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.623,57 +0,6% +17,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.265,04 +0,4% +5,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.965,77 +0,7% -1,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.259,75 +0,5% -1,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.374,88 -0,5% -7,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:29 % YTD EUR/USD 1,0941 -0,0% 1,0943 1,0814 +2,2% EUR/JPY 153,91 +0,3% 153,51 152,94 +9,7% EUR/GBP 0,8561 +0,0% 0,8561 0,8548 -3,3% GBP/USD 1,2780 -0,0% 1,2783 1,2649 +5,7% USD/JPY 140,66 +0,3% 140,29 141,44 +7,3% USD/KRW 1.274,70 +0,4% 1.269,72 1.280,92 +1,0% USD/CNY 7,1309 +0,1% 7,1210 7,1554 +3,4% USD/CNH 7,1320 +0,1% 7,1217 7,1619 +3,0% USD/HKD 7,8209 -0,0% 7,8215 7,8276 +0,1% AUD/USD 0,6877 -0,1% 0,6882 0,6807 +0,9% NZD/USD 0,6231 -0,1% 0,6235 0,6170 -1,9% Bitcoin BTC/USD 25.526,12 -0,2% 25.568,92 24.892,05 +53,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,53 70,62 -0,1% -0,09 -11,7% Brent/ICE 75,58 75,67 -0,1% -0,09 -9,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.955,67 1.957,98 -0,1% -2,31 +7,2% Silber (Spot) 23,87 23,88 -0,0% -0,00 -0,4% Platin (Spot) 990,80 990,50 +0,0% +0,30 -7,2% Kupfer-Future 3,90 3,90 -0,0% -0,00 +2,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

