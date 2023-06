Die Europäische Zentralbank hebt den Euro-Leitzins auf ein 22-Jahreshoch. Und will noch mehr. Weitere Zinserhöhungen sind in der Pipeline. Adobe springt auf den AI-Zug auf. Die neuen Features sollen den Umsatz und Gewinn in diesem Jahr verbessern. Disney wirft die Finanzvorständin raus. Schon zum 01. Juli muss Christine McCarthy ihren Posten verlassen, was an der Börse für etwas Unruhe sorgt.Asien beendet die Woche am Freitagmorgen mit einer sehr freundlichen Sitzung. Nahezu alle Benchmarks können steigen, wobei die chinesischen Indizes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...