- Das Rohstoff- und Forstministerium (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts) hat mitgeteilt, dass die für die Wälder auf dem Konzessionsgebiet Corvette geltenden Zugangsbeschränkungen aufgrund der Waldbrände in der Provinz mit Wirkung vom 14. Juni 2023 aufgehoben wurden.

- Das Unternehmen hat mit der Remobilisierung der Explorationsarbeiten vor Ort und der Bauarbeiten im Camp begonnen. Die Lage wird während der Rückkehr in das Konzessionsgebiet und der Tätigkeiten genau überwacht, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten.

- Die Waldbrände in Quebec wüteten über 80 Kilometer vom Projektgelände entfernt und hatten keine Auswirkungen auf die Konzessionsgebiete des Unternehmens.

- Das Unternehmen geht davon aus, dass die Remobilisierung und die Wiederaufnahme aller Aktivitäten vor Ort bis Ende Juni abgeschlossen sein werden.

- Das Unternehmen hält an seinem Ziel fest, im Juli 2023 eine erste Mineralressourcenschätzung für CV5 bekannt zu geben, die alle bis zum 17. April 2023 absolvierten Bohrlöcher (d.h. das vor Kurzem abgeschlossene Winterbohrprogramm) einschließen wird.

15. Juni 2023 - Vancouver, BC, Kanada, 16. Juni 2023 - Sydney, Australien / IRW-Press / - Patriot Battery Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Patriot") (TSX-V: PMET | ASX: PMT | OTCQX: PMETF | FWB: R9GA) stellt das folgende Update zu seinen Arbeitsprogrammen und der Aufhebung des Feuerverbots auf dem Projektgelände des Unternehmens bereit. Die Waldbrände wüteten mehr als 80 Kilometer von den Konzessionsgebieten des Unternehmens entfernt und hatten keine Auswirkungen auf die Konzessionsgebiete. Das Unternehmen nahm Ende Mai die Sommer-Herbst-Bohr- und Oberflächenexplorationsprogramme 2023 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette (das "Konzessionsgebiet" oder "Projekt") auf, das sich in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec befindet.

Die für den Sommer/Herbst 2023 geplanten Explorationsaktivitäten umfassen sowohl ein Bohr- als auch ein Oberflächenexplorationsprogramm, das Ende Mai auf dem Konzessionsgebiet eingeleitet wurde. Ziel des Bohrprogramms, bei dem mehrere Bohrgeräte eingesetzt werden, ist die weitere Abgrenzung der Pegmatite CV5 und CV13 sowie die Erprobung anderer zuvor identifizierter Spodumen-Pegmatit-Cluster (d.h. CV4, CV8-12, CV9 und CV10). Das Oberflächenprogramm beinhaltet die Kartierung der bekannten Spodumen-Pegmatit-Cluster und der lokalen Trends sowie Schürfarbeiten und Gesteinsprobenahmen in einem großen Teil des verbleibenden, mehr als 20 km langen Abschnitts des vielversprechenden Lithium-Pegmatit-Trends.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert. Das Konzessionsgebiet Corvette ist eines der größten und höchstgradigen Hartgestein-Lithiumprojekte, die bisher erkundet wurden; es verfügt über eine Streichlänge von über 50 Kilometern in einem Konzessionsblock von über 214 Quadratkilometern und über 70 bisher identifizierten lithiumhaltigen Pegmatit-Ausbissen.

Das Konzessionsgebiet Corvette befindet sich in unmittelbarer Nähe der Allwetterstraße Trans-Taiga Road und der Stromleitungsinfrastruktur von Hydro-Québec in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Das Konzessionsgebiet beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, was durch den Pegmatit CV5 unterstrichen wird, der durch Bohrungen über eine Streichlänge von mindestens 3,7 km nachverfolgt wurde, wobei spodumenhaltiger Pegmatit bis in eine vertikale Tiefe von bis zu 425 m angetroffen wurde.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedar.com und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

"BLAIR WAY"

Blair Way, President, CEO, & Director

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 - 838 W. Hastings Street

Vancouver, BC, Canada, V6C 0A6

http://www.patriotbatterymetals.com/

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "antizipiert", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der möglichen Kontinuität der Pegmatitkörper sowie der Erstellung der Mineralressourcenschätzung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind die Ergebnisse weiterer Explorationen und Tests sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die unter www.sedar.com und www.asx.com.au abrufbar sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

