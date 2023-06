Aus charttechnischer Sicht könnte die Morphosys Aktie ihre Korrekturbewegung der letzten Tage beendet haben. Gestartet am 7. Juni am Erholungsrallye-Hoch bei 30 Euro, erreichte die Biotech-Aktie im Handel am gestrigen Donnerstag bei 25,08 Euro ein neues Verlaufstief. Allerdings konnte der TecDAX-Titel sich bis Handelsende klar erholen: Der XETRA-Schlusskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...