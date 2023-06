Hugo Boss hat am Donnerstag (15.6.) auf dem Investorentag in Metzingen die Mittelfristziele angehoben.Demnach erwartet der Modehändler 2025 einen Umsatz von 5 Mrd. (zuvor: 4 Mrd.) Euro. Die EBIT-Marge soll in drei Jahren "mindestens 12%" betragen, zuvor gab CEO Daniel Grieder das Ziel aus, "rund 12%" erreichen zu wollen. Im abgelaufenen Jahr erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz von 3,7 Mrd. Euro bei einer EBIT-Marge von 9,2%. ...

