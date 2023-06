New York (www.anleihencheck.de) - Den Erwartungen entsprechend erhöhte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 4,0%, so Michelle Cluver, Portfolio Strategist bei Global X.Dies sei ihre achte Zinserhöhung in Folge gewesen und spiegele die Bereitschaft der Zentralbank wider, die Zinssätze weiter anzuheben, obwohl die Prognosen für das Wirtschaftswachstum gesenkt worden seien und der Euroraum im ersten Quartal in eine leichte Rezession geraten sei. Diese anhaltende Verpflichtung zur Inflationsbekämpfung spiegele einen Aufwärtstrend bei den künftigen Zinssätzen wider. (Ausgabe vom 15.06.2023) (16.06.2023/alc/a/a) ...

