Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenstart im SSA-Segment fiel relativ gemächlich aus, so die Analysten der Helaba.Erst am Dienstag habe die erste Primärmarkt-Transaktion vermeldet werden können. Das Land Sachsen-Anhalt habe einen 500 Mio. EUR Social-Bond mit 10-jähriger Laufzeit platziert. Die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) habe eine 500 Mio. EUR Benchmark (WNG) mit einer 3-jährigen Laufzeit emittiert. Der Spread sei final bei MS-12 Bp. vs MS-10 Bp. in der Vermarktung fixiert worden, das Buch sei 2,2fach überzeichnet gewesen. Sicherlich sei es, zumindest teilweise, den in der Woche stattfindenden Notenbanksitzungen geschuldet gewesen, dass sich der Primärmarkt relativ zurückhaltend präsentiert habe. Allerdings dürfte die in greifbare Nähe rückende Sommerpause bereits ebenfalls eine Rolle gespielt haben. ...

