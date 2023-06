(shareribs.com) Chicago 16.06.2023 - Sojabohnen haben in den vergangenen Tagen einen deutlichen Aufwärtstrend verzeichnet. Die Trockenheit in den US-Anbaugebieten dürfte anhalten und die Preise beflügeln. Sojabohnen notieren am Freitag auf dem höchsten Stand seit sechs Wochen. In den US-Anbaugebieten ist es deutlich zu trocken und die Meteorologen gehen davon aus, dass sich daran auch in den nächsten ...

