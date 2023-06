Boston (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vorgenommen, was allgemein erwartet und klar angekündigt wurde und somit genau der aktuellen Marktbewertung entspricht, so Altaf Kassam, Leiter des Investment Strategy & Research EMEA bei State Street Global Advisors.Die "sanfte" Anhebung im Mai habe eindeutig die Auswirkungen der Bankenkrise berücksichtigt, weshalb von 50 Basispunkten abgesehen worden sei. Im Gegensatz habe die heutige Entscheidung einen klar restriktiveren Charakter gehabt, wobei die EZB den Markt davon habe überzeugen wollen, dass ein Höchststand der Kerninflation nicht sofort eine Zinswende bedeuten würde. Dies sei besonders wichtig gewesen, da die Kerninflation in den USA, im Vereinigten Königreich und in Kanada zu sinken begonnen habe und sich dieser Rückgang dann verlangsamt oder sogar umgekehrt habe. Die EZB habe also deutlich machen müssen, dass sie nicht vorhabe, ihre Geldpolitik zu entschärfen. ...

