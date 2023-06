Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die EZB den Hauptrefinanzierungssatz und den Einlagensatz um jeweils 0,25 Prozentpunkte auf 4,00% bzw. 3,50% erhöht, so Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK.Die geldpolitische Verschärfung sei mit der immer noch sehr hohen Kerninflationsrate sowie der anhaltend günstigen Entwicklung am Arbeitsmarkt begründet worden. Die hohe Kerninflationsrate sei auch der Grund, warum die EZB an ihrer restriktiven Rhetorik festhalte. Dabei könnten die Konjunkturdaten in Europa aktuell kaum schlechter ausfallen. Besonders Deutschland bereite Sorgen. Infolgedessen habe sich auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde heute eher bedeckt gehalten. ...

