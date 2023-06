Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart blieb es auf dem Primärmarkt ruhig, so die Analysten der Helaba.Am Dienstag habe die UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. den Startschuss gegeben. Der 500 Mio. EUR Covered (WNG) im grünen Format und einer 5-jährigen Laufzeit sei auf ein gutes Investoreninteresse getroffen, so dass das Buch letztlich 1,8fach überzeichnet gewesen sei. Der finale Spread habe gegenüber der Vermarktung um 8 Bp. auf MS+77 eingeengt werden können. Im Vorfeld der Emission sei bekannt geworden, dass die Emittentin dem Covered Bond Label beigetreten sei. Am Mittwoch sei die belgische Argenta Spaarbank mit einer Benchmark, ebenfalls mit einer 5-jährigen Laufzeit und einem Volumen von 500 Mio. EUR (WNG), gefolgt. ...

