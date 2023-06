Berlin (ots) -Aus Anlass des 75. Jahrestages der Währungsreform in den westdeutschen Besatzungszonen stellt die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit die Neuauflage des Buches "Little White House" von Robert Mackay vor. Dreh- und Angelpunkt ist das Wirken des damaligen US-Präsidenten Harry S. Truman, der mit seiner Politik die Grundlage für den demokratischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau Westdeutschlands legte.Wann? Montag, 9. Juni 2023, 13:00 UhrWo? Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Truman-Villa, Karl-Marx-Straße 2, 14482 PotsdamProgrammDie Währungsreform von 1948 als Wendepunkt der deutschen Geschichte", Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, Vorsitzender des Vorstandes der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit"Die wechselhafte Geschichte der Truman-Villa als Spiegel der deutschen Geschichte", Robert S. Mackay, ehemaliger Executive-Vice-President des American Chamber of Commerce in Germany und Autor des Buches "Little White House""Die Rolle Harry S. Trumans für die deutsche Nachkriegspolitik", Prof. em. Dr. Manfred Görtemaker, Emeritierter Professor des Lehrstuhls für Geschichte des 19. und 20. der Universität PotsdamWeitere Informationen finden Sie hier.Pressekontakt:Anders MertzlufftPressesprecher, Bereichsleiter KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitFachbereich KommunikationReinhardtstraße 1210117 BerlinTelefon: +49 30 288778 59Mobil: +49 176 2945 1206E-Mail: anders.mertzlufft@freiheit.orgwww.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/5535896