Die Morphosys-Aktie (WKN: 663200) ist 2023 einfach nicht zu bremsen. Seit Jahresbeginn ist das Papier des deutschen Biotech-Unternehmens mit einem Kursplus von +110% völlig durch die Decke gegangen. Was sagen Experten zur jüngsten Rallye? Morphosys vorgestellt Morphosys ist ein 1992 gegründetes Biopharmaunternehmen mit Sitz in Planegg bei München. Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt in der Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen zur Behandlung ...

