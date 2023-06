Wird die EU Google zerschlagen? Margrethe Vestager versucht sich erneut einen Namen zu machen und in die Geschichtsbücher einzugehen. Wie auch schon in der Vergangenheit attackiert sie in ihrer Position als EU-Kommissarin für Wettbewerb einen der grossen amerikanischen Konzerne. Ein auffälliges Schema. Europäische Konzerne nimmt sich die Kommissarin selten zur Brust.Das Problem ist der Track-Record von Vestager. Sie ist bekannt dafür, umfassende Beschuldigungen und Vorwürfe in den Raum zu stellen, die dann mit Verfahren und Klagen gegen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...