Bayreuth (pta/16.06.2023/13:08) - Bayreuth, 16.06.2023. 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) hat einen Kaufvertrag für eine PV-Anlage mit 20 MWp in der Nähe von Bitterfeld / Sachsen-Anhalt unterzeichnet. Die Transaktion unterliegt noch den üblichen aufschiebenden Bedingungen, der Bau der Anlage ist allerdings fast abgeschlossen und der Netzanschluss ist für Ende dieses Jahres geplant. Das Projekt profitiert von einem garantierten Abnahmepreis von ca. 85 EUR/MWh (als Mindestwert) und wird voraussichtlich ein EBITDA von mindestens EUR 1,6 Mio. im Jahr 2024 beitragen. Durch diese neue Investition erhöht sich das IPP-Portfolio des Konzerns auf 445 MWp., worin auch einige neuerrichtete PV-Projekte in Belgien enthalten sind.

In Belgien hat der Konzern im Jahr 2023 bislang die Anzahl der fertiggestellten PV-Standorte von 9 auf 11 erhöht (wie auf der jüngsten Hauptversammlung dargelegt). Zwei neue Dachprojekte mit Vor-Ort PPAs wurden abgeschlossen, in Sint-Gillis-Waas (0,2 MWp) und in Zwijnaarde (0,3 MWp). Die Module für die neuen Standorte wurden von Longi Solar und Trina Solar geliefert. Unsere Internetseite für Belgien http://www.7csolarparken.eu enthält die vollständige Liste der Projekte und Referenzen im Portfolio

Steven De Proost, Vorstandsvorsitzender der 7C Solarparken AG, kommentiert: "Über zwei Drittel unseres Wachstumsziels für 2023 haben wir erreicht. In Belgien war das erste Halbjahr hauptsächlich von kleinen Projekten geprägt. Wir werden in Kürze mit dem Bau größerer Standorte mit über 1 MWp beginnen. Auch in Deutschland stehen die Entwicklung und Investitionen in größere PV-Anlagen im zweiten Halbjahr im Fokus."

