Das Auf und Ab bei der Zalando-Aktie im Wochenverlauf setzt sich am Freitag fort. Nach den Verlusten am Vortag führt der Online-Modehändler den DAX nun mit einem Plus von rund vier Prozent wieder an. Mit Delivery Hero präsentiert sich eine weitere Internet-Aktie ebenfalls stark und ist der Top-Gewinner im MDAX.Bisher war es für die einstigen Highflyer ein enttäuschendes Börsenjahr. Während DAX und MDAX seit Jahresbeginn deutlich zulegen konnten, stehen für Zalando und Delivery Hero zweistellige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...