Das österreichische Cateringunternehmen ist per Kursverlauf als ein nachhaltiger Gewinner der Pandemie identifizierbar. Gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 ermöglichen weiteren Auftrieb: Umsatz von 705 Mio. auf 1,4 Mrd. € verdoppelt. Gewinn von 11,0 auf 33,6 Mio. € verdreifacht; jeweils zum Vorjahr, versteht sicht.



Das Unternehmen mit rund 12.300 Beschäftigten (vollzeitäquivalent) ist in drei Teile gegliedert. 1. Airline Catering erweiterte die Erlöse von 519 Mio. auf 1,1 Mrd. €. Hinzu kommt 2. International Event Catering, fast mit einem Wachstumverdoppler von 117 auf 218 Mio. €.



Die kleinste Division stellt den innovativen Kern dar: 3. Restaurants, Lounges & Hotels steigerte den Umsatz im vorigen Geschäftsjahr von 69 auf 131 Mio. €.



Für die Aktionäre von DO & CO zahlt sich das profitable Wachstum aus, siehe Chart: Das Niveau vom Frühjahr 2020 liegt "links unten", der krasse erste Corona-Schock (- 70 %) ist scheinbar nicht mehr relevant. Andere Unternehmen waren nur kurzzeitige Gewinner der Pandemie, ihre Aktienkurse fielen zum Teil komplett auf Ausgangsniveau zurück. Um entsprechende Beispiele - und die Frage von Einstiegsmöglichkeiten - geht es in der nächsten Woche.



Helmut Gellermann



