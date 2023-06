Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last gabb, +7.42% ytd, +73.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 115.255 Euro , ein Plus von 1052,55 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Aktuell berechene ich den Preis des wikis nach wie vor selbst, da Warimpex, obwohl an der Wiener Börse ganz normal gehandelt wird, für wikifolio-Partner L&S ein Problem darstellt. wikifolio schreibt mir: "Lt Rückmeldung von L&S bleibt das Wertpapier vorerst inaktiv, weil L&S hier Abwicklungsprobleme aufgrund potenzieller Sanktionen erst ausschließen muss. Diesbezüglich bitten wir um etwas Geduld und geben ...

