Eine ereignisreiche Kalenderwoche 24 am KMU-Anleihemarkt - neben einigen Anleihe-Neuemissionen wird die Themen-Woche von der überraschenden Liquidation des Deutschen Mittelstandsanleihen FOND (DMAF) bestimmt. Laut einem Handelsblatt-Bericht habe die Verwaltungsgesellschaft IP Concept diesen Schritt veranlasst. Die Fonds-Initiatoren der KFM Deutsche Mittelstand AG um Vorstand Hans-Jürgen Friedrich zeigten sich laut selbigen Berichts davon wenig begeistert und halten es für den falschen Weg. Ein eigenes Statement der KFM zum Thema gibt es bis dato aber noch nicht. Viele Marktteilnehmer befürchten durch die Liquidation des DMAFs negative Auswirkungen für den Gesamtmarkt.

Nichtsdestotrotz sind derzeit die Emissions-Aktivitäten am KMU-Anleihemarkt am bisherigen Jahres-Höhepunkt angelangt. So bietet derzeit etwa die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft eine neue dreijährige Unternehmensanleihe an, die ab Mitte kommender Woche (19.06.2023) öffentlich gezeichnet werden kann. Der Zinskupon der 50 Mio. Euro-Anleihe wird jährlich zwischen 7,50% und 8,50% liegen. Aktuell läuft bereits ein Umtauschangebot an Anleger der im September auslaufenden DEAG-Anleihe 2018/23. "Wir haben 2022 mit rund 325 Millionen Euro den höchsten Umsatz unserer knapp 45-jährigen Firmengeschichte erwirtschaftet und das Vorjahr um 258 Prozent übertroffen. Mit einem EBITDA von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...