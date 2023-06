Die Aktie von Intel (WKN: 855681) machte kürzlich einen gehörigen Satz und durchbrach die stark umkämpfte Marke von 34 US$. Aber kann die Erholung jetzt sogar noch weitergehen? Bis in den Bereich der 40 US$? Intel vorgestellt Der US-amerikanische Chip-Hersteller Intel mit Sitz im kalifornischen Santa Clara war in den 90er und Nuller Jahren zum weltweit unangefochtenen Marktführer aufgestiegen. In den darauffolgenden zehn Jahren hat sich der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...