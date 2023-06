DJ Aktien Schweiz schließen fester - Pharmawerte stützen SMI

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen ist der Schweizer Aktienmarkt aus der Woche gegangen. Händler sprachen von einer freundlichen Stimmung. Zwar haben sich die Notenbanken - Fed und EZB - in dieser Woche falkenhaft geäußert. Dennoch zeichne sich ab, dass der Zinserhöhungszyklus bald an ein Ende kommen wird. Der Blick gehe nun bereits in eine Zeit, in der die Zinsen konstant gehalten oder sogar gesenkt würden, hieß es. Den Vorreiter spielt offenbar die chinesische Notenbank: Nach zuletzt leichten Zinssenkungen in China bei zwei nachrangigen Zinssätzen wird nun kommende Woche sogar mit einer Leitzinssenkung gerechnet.

Am Freitag stand überdies der Große Verfalltag im Mittelpunkt. Er sorgt für gewöhnlich für eine erhöhte Volatilität. In der Schweiz trieb er den SMI an, nachdem der Index in den vergangenen Tagen hinter den Nachbarbörsen zurückgeblieben war. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 11.386 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 56,17 (zuvor: 20,56) Millionen Aktien.

Wesentlich getragen wurde der Aufschwung von den beiden großen Pharmawerten. Novartis gewannen 0,4 Prozent und Roche sogar 1,6 Prozent. Roche teilte mit, dass sie von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Krebsmittel Columvi erhalten habe. Auch andere defensive Werte waren gesucht wie Sonova (+1,2%), Alcon (+1,4%) oder Givaudan (+1,9%).

Dagegen blieben Zykliker erneut zurück, weil sich Anleger trotz aller Kaufbereitschaft vorsichtig positionierten. ABB (+0,1%), Geberit (+0,1%) und Holcim (+0,1%) gehörten zu den schwächsten Werten im SMI. VAT bauten die kräftigen Vortagesverluste aus und verloren 1 Prozent. Der Vakuumventilespezialist hatte darüber informiert, in seinen Schweizer Werken Kurzarbeit einzuführen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2023 11:37 ET (15:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.