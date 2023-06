DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit Allzeithoch - Aussicht auf Zinsgipfel stützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag mit Aufschlägen ins Wochenende verabschiedet. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 16.358, bei 16.427 wurde ein neues Allzeithoch markiert. Die Stimmung war erstaunlich positiv. Als Kurstreiber fungierten die Notenbanken, bei denen trotz falkenhafter Aussagen ein Ende des Zinserhöhungszyklus absehbar ist. Eine weitere EZB-Zinserhöhung im Juli könnte die letzte sein, so die Hoffnungen des Marktes.

In Asien geht man sogar noch weiter: Nach zuletzt leichten Zinssenkungen in China bei zwei nachrangigen Zinssätzen wird nun sogar kommende Woche mit einer Leitzinssenkung gerechnet. Zudem verfestigten sich die Hinweise auf ein umfassendes Konjunkturpaket in China. Die China-Hoffnungen stützten den Markt, an dem der Große Verfall keine große Rolle spielte.

Die Bayer-Aktie (+1,0%) wurde von der Beilegung eines Rechtsstreits um Roundup mit der Staatsanwaltschaft in New York gestützt. Bayer zahlt in einem Vergleich wegen angeblich falscher Werbung für den Unkrautvernichter 6,9 Millionen Dollar. "Hier geht es zwar nur um Werbung und nicht die Krebsklagen, aber es zeigt, dass es selbst in den USA noch zu vernünftigen Größenordnungen bei solchen Zahlungen kommen kann", sagte ein Händler.

Rheinmetall erwartet Rekordaufträge im zweistelligen Milliardenbereich

Rheinmetall waren mit plus 4,9 Prozent Hauptgewinner im DAX. Als Kurstreiber machten Händler Aussagen von Konzernchef Armin Papperger aus. Er rechnet 2023 mit Rekordaufträgen im zweistelligen Milliardenbereich und erwartet das "beste Jahr ever". Rüstungsaufträge werde es dabei für alle Unternehmenssegmente geben. Die Deutsche Bank stellte hingegen mit minus 1,3 Prozent einen der größten DAX-Tagesverlierer - die Citigroup hatte das Kursziel gesenkt.

Die auf dem Kapitalmarkttag genannten Mittelfristziele von Knaus Tabbert kamen gut an und schickten die Aktie um 7,8 Prozent nach oben. Flatexdegiro stiegen um 2,5 Prozent. Die Eigenmittelforderungen waren von der Bafin gesenkt worden. "Das kann man so interpretieren, dass sie von der Bafin als weniger riskant gesehen werden", kommentierte ein Händler.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.357,63 +0,4% +17,48% DAX-Future 16.505,00 +0,4% +17,27% XDAX 16.364,17 +0,4% +17,99% MDAX 27.480,82 +0,6% +9,41% TecDAX 3.272,07 +0,6% +12,01% SDAX 13.707,13 +0,4% +14,94% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,10% +25 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 29 11 0 10.365,0 214,1 81,0 MDAX 29 19 2 1.201,8 78,9 30,7 TecDAX 23 7 0 2.526,7 65,9 21,6 SDAX 38 27 5 280,0 13,5 6,5 ===

June 16, 2023

