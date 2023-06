Mit der Rheinmetall-Aktie an der Spitze hat sich der DAX am Freitag von Rekord zu Rekord gehangelt. Stabile US-Börsen nach deutlichen Vortagesgewinnen stützten den deutschen Leitindex zudem. Außerdem war großer Verfallstag an den Terminbörsen, was traditionell für größere Kursausschläge sorgt.Am Nachmittag überwand der DAX erstmals in seiner Geschichte die Marke von 16.400 Punkten und markierte bei 16.427 Zählern ein neues Rekordhoch. Letztlich stand ein Plus von 0,41 Prozent auf 16.358 Punkte zu ...

