Ein Tag, der heute in einem neuen Licht erscheint. Dieses Licht zeigt den Aufstand frei von politischen und ideologischen Verzerrungen der Wahrnehmung als einen Tag des Mutes und des zivilen Widerstandes. Es zeigt den Kern des Geschehens, der eben nicht, wie oft behauptet, ausschließlich die Korrektur von Arbeitsnormen, sondern eine Korrektur der staatlichen Ordnung forderte. Das Ziel waren Freiheit und Demokratie.



Dass die Revolution von 1989 mit dem Aufstand von 1953 in einem Zusammenhang steht, ja, dass das Jahr 1989 den kurzen Sommer der Demokratie 1953 vollendete, ist eine Lesart, die erst jetzt an Gestalt gewinnt. Es war ein langer Weg. Die von der SED vollzogene Denunziation des Aufstandes als ein "faschistischer Putsch" hatte die öffentliche Erinnerung weit über das Jahr 1989 hinaus manipuliert. Bis zuletzt blieb da ein düsterer Rest. Ein Vorbehalt, der entweder in Desinteresse oder Ablehnung umschlug.



