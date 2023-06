Linz (www.anleihencheck.de) - Im Gegenzug zur EZB, hat Japans Notenbank erwartungsgemäß ein weiteres Mal die Leitzinsen unverändert gelassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch wenn die japanische Inflationsrate einen Rückgang gezeigt habe, sei die Kerninflation wieder auf ein Niveau von 4,1% gestiegen. Sollte die amerikanische Notenbank wie angedeutet, tatsächlich zwei Erhöhungen des Leitzinses durchführen, könnte der ohnehin schwache Yen in Bedrängnis kommen. Diese Aussicht entfache zumindest wieder die Gerüchte, dass Japan doch ein Ende ihrer sehr expansiven Geldpolitik vornehmen könnte. Die nächste Zinssitzung der japanischen Notenbank am 28. Juli könnte uns Konkretes zeigen. (16.06.2023/alc/a/a) ...

