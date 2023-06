Los Angeles (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) reagiert mit einer Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf den anhaltend hohen Inflationsdruck innerhalb der Europäischen Union, so Peter Becker, Investment Director bei Capital Group."Die EZB ist mit einem schwierigeren politischen Umfeld konfrontiert", sage der Experte. Zwar habe die Gesamtinflation gemessen am Verbraucherpreisindex in den großen europäischen Volkswirtschaften ihren Höhepunkt vermutlich bereits erreicht und dürfte weiter zurückgehen, der zugrunde liegende Inflationsdruck nehme aber zu. Die höheren Energiepreise würden sich auf eine Vielzahl anderer Preise durchschlagen; die Unternehmen seien optimistisch, dass sie angesichts des Nachholbedarfs der Verbraucher ihre Preise anheben könnten; die Steuerpolitik habe die Energiepreise gedeckelt und stütze die Nachfrage außerhalb des Energiesektors; die Arbeitsmärkte seien angespannt und viele Unternehmen würden einen Mangel an Arbeitskräften melden. "Darüber hinaus bedeutet der rückwärtsgerichtete mehrjährige Lohnsetzungsmechanismus der Eurozone, dass sich die Lohninflation wahrscheinlich auf ein Niveau beschleunigen wird, das über dem des 2%-Mandats der EZB liegt", so Becker. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...