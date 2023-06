Köln (www.anleihencheck.de) - Wie bereits auf der vorangegangenen Sitzung wird die Inflation als ?zu lange zu hoch? angesehen, so Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments.Der EZB-Rat habe jedoch eingeräumt, dass die Inflation zurückgegangen sei. Die EZB sehe auch keine Unsicherheiten mehr in Bezug auf die Folgen ihrer Politik, sondern gehe davon aus, dass diese "allmählich in der gesamten Wirtschaft Wirkung zeigt". Die strafferen Finanzierungsbedingungen seien ein Hauptgrund dafür, dass die Inflation ?weiter in Richtung des Zielwerts zurückgehen? werde. ...

