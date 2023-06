Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der gestrigen Zinserhöhung der europäischen Zentralbank (EZB) um 25 Basispunkte notiert nun der Leitzins erstmals seit 2008 auf einem Niveau von 4,0%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch wenn dieser Schritt erwartet worden sei, sei es die achte Erhöhung seit der Zinswende im Sommer letzten Jahres gewesen. EZB-Präsidentin Lagarde habe bei der Pressekonferenz klare Worte über die künftige Zinsentwicklung gefunden. Demnach sei die EZB noch nicht an ihrem Inflationsziel angelangt und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsschritte. Das Augenmerk der EZB liege hier insbesondere auf der inflationstreibenden Wirkung der steigenden Löhne und deren Auswirkung auf die hartnäckige Kerninflation. Daraus lasse sich schließen, dass noch Zinserhöhung im Juli als sicher gelte. Ein zusätzlicher Grund für die falkenhafte Haltung der EZB sei die Rede des US- Notenbankchef Powell, der am Mittwochabend zwei weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt habe. Aktuelle EUR/USD-Bandbreite: 1,0900 bis 1,1000. (16.06.2023/alc/a/a) ...

