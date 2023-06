Wer entspannt in den Sommer fahren und dennoch Geld verdienen will, für den haben wir etwas. Denn um etwas Ruhe ins Depot zu bekommen, haben wir die 16 "sichersten" und schwankungsärmsten Aktien aus dem S&P 500 und aus dem Stoxx Europe 600 herausgesucht. Diese wirken nicht nur beruhigend, sondern steigen zumeist auch im Kurs. In Zusammenarbeit mit Roland Frank Momentan befinden sich die Börsen grundsätzlich wieder auf dem Weg nach oben, doch Unsicherheit ...

