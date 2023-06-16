The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.06.2023
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2023
ISIN Name
AU0000005001 COPPER MOUNT.MIN. CDI
CA02078J1012 ALPHA METAVERSE TECHN. A
LU0290697514 D AMICO INTL SHIP.SA
LU1681043755 AIS-MSCI EA.EU.EX.RUS.EOC
US45254P5089 IMPAC MTGE HLDGS DL-,01
US7310942070 POLARITYTE INC. DL-,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2023
ISIN Name
AU0000005001 COPPER MOUNT.MIN. CDI
CA02078J1012 ALPHA METAVERSE TECHN. A
LU0290697514 D AMICO INTL SHIP.SA
LU1681043755 AIS-MSCI EA.EU.EX.RUS.EOC
US45254P5089 IMPAC MTGE HLDGS DL-,01
US7310942070 POLARITYTE INC. DL-,001