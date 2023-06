Paris (ots/PRNewswire) -Anlässlich der VivaTech gab Valérie Pécresse, Präsident der Region Île-de-France, mehrere Maßnahmen bekannt, um deren Status als erste smarte Region Europas zu bestätigen.Neue Maßnahmen zur Unterstützung der Innovation im Ökosystem der Region Île-de-France:- Die Region Île-de-France gibt die Einführung eines "kleinen industriellen Start-ups" PM'UP bekannt, um den Aufbau der ersten Produktionslinien in der Region Île-de-France zu fördern. Die regionale Unterstützung dieser SMEs (kleinen und mittlerer Unternehmen) und Start-ups, die eine neue Produktion einführen möchten, wird eine Million Euro betragen. Bewerbungen können bis zum 28. August eingereicht werden und die Gewinner werden vor Ende des Jahres bekanntgegeben.- Die Region Île-de-France hat beschlossen, mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz in ihrer Verwaltung zu experimentieren, um die Qualität des öffentlichen Dienstes von morgen zu verbessern. Sie wird rund 10 Innovationsmärkte für einen Gesamtbetrag von etwa einer Million Euro zur Verbesserung des internen Verwaltungsmanagements, der Information oder des Dienstes für die Nutzer einführen: Eine ChatGPT der Regionalbeihilfen, die den Einwohnern von Île-de-France dabei helfen soll, das Unterstützungsvehikel nach deren Bedürfnissen zu identifizieren, eine Lösung zur Beheizung und Kühlung von Sekundärschulen durch die Wiederverwendung von Abwasserwärme usw.- Die Region Île-de-France startet eine endgültige Version des 3D digitalen Twins des regionalen Gebiets. Ziel ist es, den Einwohnern von Île-de-France dabei zu helfen, die 40 regionalen digitalen Dienstleistungen des Programms "Île-de-France Smart Services Region" zu finden, die nach ihrem Standort angepasst sind, direkt online unter www.iledefrance.fr: Suche nach einem Coworking-Raum, einer Ladestation für ihr Elektrofahrzeug, einer Abfallentsorgung, einem Hersteller landwirtschaftlicher Produkte usw.- Die Region Île-de-France stärkt die Cybersicherheit von Unternehmen der Region Île-de-France, indem sie einen "Cyber-Diagnostik"-Scheck (max. 5.000 Euro) und einen Scheck "Cyber Equipment" (max. 10.000 Euro) KMUs mit mehr als 10 Beschäftigten anbietet.Die Region Île-de-France ist dank eines der effizientesten Ökosysteme der Welt führend in Frankreich und der Europäischen Union: Europas führende Wirtschaftsregion, das größte Zentrum von Start-ups in der Europäischen Union, von denen 8.000 40 % der französischen Start-ups, 80 % der beschafften Mittel und fast alle Einhorn-Unternehmen mit einem Wert von mehr als einer Milliarde Euro repräsentieren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2102818/Region_Ile_de_France_Logo.jpgPressekontakt:Eléonore Flaceliere - eleonore.flaceliere@iledefrance.fr+33 (0)675894450View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vivatech-die-region-ile-de-france-bestatigt-sein-ziel-die-erste-smarte-region-europas-zu-werden-301853379.htmlOriginal-Content von: Région Ile de France, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170755/5536400