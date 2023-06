"Ein Raum ganz für Sie alleine" - so könnte die Deutsche Bahn bald private Einer- und Zweierabteile im ICE bewerben. Entsprechende Buchungsoptionen werden Nutzer:innen derzeit angezeigt. Buchen lassen sich die Abteile aber nicht. In den vergangenen Jahren ging der Trend in den ICEs der Deutschen Bahn eher weg vom Abteil und hin zum Großraumwagen. Wer regelmäßig mit dem Zug unterwegs ist und dort seine Ruhe haben will -Â etwa, um zu arbeiten -, sehnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...