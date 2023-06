EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

net digital AG: Acquiring-Bank-Partner kündigt kurzfristig Einstellung des Geschäftsbereichs "ePayment Partners" an; net digitial AG erwartet Umsatzeinbußen



16.06.2023 / 22:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf (16. Juni 2023); Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) wurde von einer deutschen Acquiring Bank und Partner der Gesellschaft heute darüber informiert, dass diese kurzfristig ihren Geschäftsbereich "ePayment Partners" einstellen wird. Der Vorstand der net digital AG geht davon aus, dass die entsprechende Kündigung des Vertragsverhältnisses durch die Acquiring Bank in den kommenden Tagen zugehen wird. Die net digital AG erwartet, dass es dadurch in den kommenden Monaten zu monatlichen Umsatzeinbußen im hohen fünfstelligen Eurobereich im Geschäftsbereich Payment kommen wird. Der Vorstand geht davon aus, dass der Einfluss auf den Umsatz sich weitgehend auf das Geschäftsjahr 2023 beschränken wird. Die genauen Auswirkungen dieser unerwarteten Vertragsbeendigung durch die Acquiring Bank auf das Ergebnis der net digital AG des Geschäftsjahres 2023 sind derzeit noch nicht absehbar. Der Vorstand der net digital AG strebt an, diesen Ausfall der Acquiring Bank innerhalb der kommenden Monate so zügig wie möglich durch die Überführung der betroffenen Geschäftsvorfälle zu einem adäquaten Partner zu kompensieren.

Diese angekündigte Vertragsbeendigung nimmt der Vorstand der net digital AG zum Anlass, künftig im internationalen Geschäft verstärkt auf multiple Partner zu setzen. In Deutschland soll der Fokus dagegen auf die eigene Zahlungsdienstleisterlizenz geschärft und damit insbesondere das mobile Geschäft ausgebaut werden.





Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über die net digital AG

Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 300 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt.



