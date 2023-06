Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Vom 14. bis 16. Juni 2023 findet in Qingdao das SOZ-Forum für Völkerfreundschaft und das Forum für Partnerstädte statt.Das Forum nutzt die Vorteile der zwischenmenschlichen Diplomatie in vollem Umfang und wird online und offline abgehalten, um den "Geist von Shanghai" und die Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten zu fördern. An der Veranstaltung nehmen rund 400 Delegierte teil, darunter ausländische Würdenträger, der stellvertretende Generalsekretär der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, Vertreter ausländischer Botschaften in China, von Partnerprovinzen und -staaten, Partnerstädten und befreundeten Organisationen. Gemäß dem Nachrichtenbüro der Volksregierung von Qingdao, werden sie den Austausch der Zivilisationen und die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedsländern der SOZ fördern und die gutnachbarlichen und freundschaftlichen Beziehungen weiterführen.Vom 15. bis 16. Juni findet das Forum für Industrie- und Lieferketten der SOZ im SCO Pearl International Expo Center in Qingdao statt. Mit dem Motto "Eine Win-Win-Koordinierung, um eine neue Zukunft für die regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit zu schaffen" wird das Forum eine neue Plattform für Länder, Regionen und Unternehmen der SOZ bilden.Die SOZ Expo 2023 findet vom 15. bis 18. Juni statt und steht unter dem Motto "Versammlung auf der SOZ für ein wunderbares Leben". Mit einer Gesamtausstellungsfläche von rund 44.000 Quadratmetern, ist sie die Veranstaltung mit der größten Ausstellungsfläche in der Geschichte.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441124Bildunterschrift: SOZ-Forum für Völkerfreundschaft und das Forum für PartnerstädteLink: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441128Bildunterschrift: Demonstrationsbereich der SOZLink: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441129Bildunterschrift: Der ZeitplanLink: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441130Bildunterschrift: Eröffnungszeremonie des SOZ-Forums für Industrie- und LieferkettenFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2103891/1_Forum.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2103890/2_Demonstration.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2103889/3_Schedule.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2103888/4_Opening_Ceremony.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/drei-konferenzen-und-eine-ausstellung-der-soz-in-qingdao-eroffnet-301853530.htmlPressekontakt:Frau Zhang,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The News Office of the People's Government of Qingdao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170757/5536420