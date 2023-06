First Tin und TinOne sind zwei interessante Unternehmen um am Zinnmarkt mitzumischen. Denn ohne Zinn fährt kein E-Auto und es gibt keine Datenverarbeitung oder Photovoltaik.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Der Zinnpreis springt auf ein 6-Wochenhoch auf 28.800$/Tonne. Es gibt immer mehr Befürchtungen, dass das Angebot immer weiter sinkt und die Nachfrage trotzdem weiter zunimmt.

Quelle: Business Insider.com

Die Spreads werden zwar enger aber das Angebot sinkt und selbst chinesische Schmelzen sehen ihre Zinnzulieferungen immer mehr unter Druck. Guangxi Tin, der sechstgrößte Zinnproduzent hält seine Laibin Schmelze für 45-50 Tage wegen des limitierten Rohstoffangebots an. Interessant dabei ist, dass der Haupttreiber für Zinn, die Halbleiterverkäufe für dieses Jahr mit -10% gesehen werden und im Jahresvergleich im April -22% lagen.

Die Indonesischen Zinnexporte fielen um 35% im 1. Quartal 2023 und haben sich aber nun erholt. Minsur's produktion fiel um 54% in Q1 und man ist nun aber wieder auf dem Weg in die Vollproduktion.

Die Achterbahnfahrt von Zinn kann weiter gehen obwohl die globalen Lagerbestände endlich wieder bei 10.000 Tonnen liegen. Zum ersten Mal seit 2021 was man aber nur der Shanghai Futures Exchange zu verdanken hat. Da die Chinesen sehr langfristig denken, sollte das uns umso mehr zu denken geben!

Doch ist das wieder die Ruhe vor dem Sturm?

Die Volatilität war extrem mit Preisen von 51.000 $ die Tonne im März welcher dann auf ein Zweijahrestief implodierte und bei 17.350 $ zum liegen kam.

Jedoch scheint die Ruhe trügerisch…

Das Zinnangebot kommt unter Druck! Myanmar und Indonesien sind im Fokus.

Die jährliche Exportlizensierungsrunde dauerte länger als normal und die Exporte fielen bereits um 35% uaf Jahresbasis im 1. Quartal. Jedoch wurde die Lücke etwas verkürzt auf nun 24.000 Tonnen was den Rückgang nur noch auf 17% bringt. Die Peruanische Produktion bei Minsur kommt auch wieder in die Spur.

Ein großes Mysterium ist Myanmar. Per 1. August wird der Bergbau im Wa Staat durch die Armee kontrolliert. Der Wa Staat produziert ca. 10% des global abgebauten Zinn's und ist der Hauptlieferant für China. Gemäß der International Tin Association wäre dies 26% der Chinesischen Nachfrage Letztes Jahr. Es sieht danach aus, dass die Bergbauaktivitäten komplett im Wa Staat angehalten werden. Man will damit die Umweltschäden begutachten und eine Lösung derselben herbeiführen.

Ein weiterer Hammer für das Zinnangebot kommt aus Indonesien. Man will den Export beschränken und die Wertschöpfungskette verlängern im Land. Das Problem hier ist, dass man schon länger den Export von nicht verarbeitetem Erz verboten hat um den Kleinabbau und die unanhängigen Produzenten besser kontrollieren zu können. Es gibt kaum Reserven um das aufzufüllen.

Wir sehen Turbulenzen auf den Zinnmarkt zukommen, was ein Investment interessant macht.

Als erstes zu nennen wäre hier die First Tin plc.

Das Unternehmen entwickelt Minen in Deutschland und Australien und ist weltweit am weitesten fortgeschritten in der Projektentwicklung.

CEO Dr. Thomas Bünger will bis zum 1. Quartal 2024 für die Projekte in Australien und Deutschland jeweils eine Machbarkeitsstudie vorlegen.

Inklusive der laufenden Genehmigungsverfahren könnte eine Bauentscheidung Ende 2024 fallen mit einem Produktionsstart Anfang 2026. Das wäre verdammt schnell!

GBC Research gibt dem Unternehmen bereits ein Kursziel von 0,50 EUR! Dabei liegt der Kurs bei rund 0,11 EUR in Frankfurt.

Download link:

https://www.resource-capital.ch/fileadmin/news/First_Tin_Plc/2023_DE-EN/20230403_FirstTin_IC_EN.pdf

Auch die Raiffeisen International aus Wien sieht First Tin plc positiv.

Download link:

https://www.resource-capital.ch/fileadmin/news/First_Tin_Plc/2023_DE-EN/First_Tin_initiation_-_030423.pdf

Unser Beusch letztes Jahr in Ostdeutschland in Sachsen im Video:

Der Chart hat einen Boden gebildet und bahnt sich wieder den Weg nach oben. Ein Einstieg drängt sich auf.

Quelle: Onvista.de

Als Explorer ist TinOne Resources aus Kanada interessant.

Das Unternehmen ist noch im Explorationsstadium mit seinen Projekten in Tasmanien. Aber genau das braucht der Markt in Zukunft dringen! Projekte die weiter entwickelt werden können. Denn ohne Zinn geht nix!

Der Chart ist in der Bodenbildung und es läuft gerade eine Finanzierung zu 0,12 CAD. Ist diese durch, und Zinn steigt weiter, dürfte der Kurs zulegen. Wir sehen ein erstes Kursziel von 0,20 CAD und danach könnten 0,35-0,40 CAD drin sein.

Quelle Stockcharts.com

TinOne exploriert erfolgreich ihr Great Pyramid Projekt in Tasmanien und meldete kürzlich gute Bohrergebnisse.

Hinzu kommen Lithium und Wolfram.

TinOne dürfte bis Ende nächste Woche ihre Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Die Projekte sind vielversprechend und mit weiter steigenden Zinnpreise sollten sich hier Kursgewinne einstellen.

Interview mit Chris Donaldson, CEO TinOne Resources und Marc Ollinger, SRC AG:

Ich bin in beiden Aktien investiert. (IK)

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

