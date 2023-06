München (ots/PRNewswire) -Qn-SOLAR, ein weltweit tätiger PV-Hersteller, nahm vor kurzem an der dreitägigen Intersolar Europe 2023 in München, Deutschland, teil. Sie präsentierten ihre wichtigsten Produkte einem weltweiten Publikum und veranstalteten am 15. Juni eine Cocktailparty, bei der die drei Mitbegründer, wichtige Kunden und das lokale Vertriebsteam aus ganz Europa zusammenkamen, um sich nach der Messe zu entspannen.An der Party nahmen die drei Mitbegründer von Qn-SOLAR, Stephen Cai, Jack Ren und Aaron Wu, sowie wichtige Kunden, darunter Vertriebshändler, Installateure, EPCs, Geschäftsentwickler und das lokale Vertriebsteam aus ganz Europa teil. Die Veranstaltung fand am Stand von Qn-SOLAR statt und bot Cocktail-Services und Fragen und Antworten zu ihrer Marke und ihren wichtigsten Produkten: N-Typ TOPCon 182 mm 16BB Zelle, QNN182-HS585-72, und QNM182-HS410-54 Module."Heute Abend feiern wir nicht nur den Erfolg unserer Produkte und unsere Präsenz auf der Intersolar, sondern auch die Stärke unserer Partnerschaften mit unseren Kunden und das Engagement unseres Teams. Wir engagieren uns für innovative und nachhaltige Lösungen, um den Energiebedarf unserer globalen Gemeinschaft zu decken, und wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam an einer strahlenden und grünen Zukunft zu arbeiten", sagte Stephen Cai, Mitbegründer von Qn-SOLAR.Seit seiner Gründung ist Qn-SOLAR schnell an die Spitze der chinesischen PV-Industrie aufgestiegen. Das leitende Team von Qn-SOLAR verfügt über mehr als 15 Jahre umfassendes Know-how im Bereich PV-Technologie und PV-Lösungen. Von 2014 bis heute hat die installierte Kapazität der unterzeichneten Projekte 15 GW erreicht, und der eigene Bestand an PV-Kraftwerken hat 1,5 GW überschritten. Im Jahr 2022 startete Qn-SOLAR offiziell sein globales PV-Geschäft.Qn-SOLAR bietet derzeit vier Hauptproduktkategorien an: PERC182, 210, TOPCon 182 und 210 mit Spezifikationen von 410 W bis 705 W. Ihre Produkte können den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht werden. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Produkte für verschiedene Kunden und Projekte zu entwickeln und bietet professionelle integrierte Photovoltaik-Lösungen, die auf deren spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind.Zu Beginn dieses Jahres hat Qn-SOLAR ein lokalisiertes Management-Team außerhalb Chinas gebildet, mit Standorten in Europa, Nordamerika, Südamerika und im Asia-Pacific Raum. Die Vertriebsstruktur wurde neu organisiert und umfasst nun ein regionales und länderspezifisches Management sowie unterstützende Abteilungen, die einen umfassenderen und effizienteren Ansatz zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse ermöglichen.Informationen zu Qn-SOLARQn-SOLAR ist ein professioneller und voll integrierter Photovoltaik-Hersteller mit über 15 Jahren Erfahrung in der EPC-Projektentwicklung. Unser Engagement für die Bereitstellung umfassender und wertorientierter Lösungen für unsere Kunden geht einher mit unserem unermüdlichen Einsatz für eine strenge Produktqualitätskontrolle und ausgefeilte Managementpraktiken zur Förderung der Kosteneffizienz. Mit einer wachsenden Präsenz im Asia-Pacific Raum, in Europa, Nordamerika und Südamerika hat die Geschäftslandschaft von Qn-SOLAR bereits die gesamte Photovoltaik-Lieferkette geprägt. Bis 2023 wird unsere Produktionskapazität für Photovoltaikzellen und -module 69 GW bzw. 39 GW erreichen, was unsere Position als führender Anbieter in der Branche festigt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2103985/Jack_Ren__eighth_left__Stephen_Cai__seventh_left__co_founders_Qn_SOLAR.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qn-solar-beendet-intersolar-europe-2023-mit-einer-lebhaften-party-vor-ort-an-der-drei-mitbegrunder-teilnahmen-301853617.htmlPressekontakt:Sam Zeng,sam.tsang@qn-solarpv.comOriginal-Content von: Qn-SOLAR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170742/5536445