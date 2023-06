Aktien Wochenrückblick - erst am Mittwoch sah der DAX ein neues Allzeithoch - und trotz FED-Aussagen und EZB-Zinserhöhung am Donnerstag, gab es am grossen Verfallstag der EUREX ein neues Allzeithoch zum Wochenausklang - mit hochvolatilem Handel um die "in Nähe liegenden" Strikepreise der auslaufenden Optionen. Auch operativ gab es dieses Woche einiges an positiven Überraschungen. Während die im Trendthema betrachteten Wasserstoffaktien teilweise unglaubliche Kurssprünge hinlegten - Nikola Aktie mehr als verdoppelt in einer Woche. Plug Power mit hohen Schwankungen sehr fest klar oberhalb der 10,00 ...

