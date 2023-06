ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX fällt nach starkem Beginn zum Ende der Woche hin wieder etwas ab, dennoch stehen auf Wochensicht Kursgewinne zu Buche. Aktuell kämpft der ATX mit seinem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. An den technischen Indikatoren hat sich wenig geändert, diese generieren kurzfristig gesehen durchwegs Kaufsignale, auch wenn diese nun schwächer werden. Das Parabolic System bestätigt so wie auch DMI/ADX den bestehen- den Aufwärtstrend. Für die nächste Woche erwarten wir den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.150 und 3.250 Indexpunkten.

