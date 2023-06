Investieren wie Milliardäre: Der Königsweg zu nachhaltigem Wachstum und finanzieller Stärke!

Anzeige / Werbung

Entdecken Sie den Weg zu langfristig lukrativen Investments mit einem hervorragenden Chance/Risiko-Verhältnis! Investieren Sie genau so wie es die erfolgreichsten Milliardäre tun.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

da es sich als Investor immer schwieriger gestaltet das globale Umfeld einzuordnen und daraus die richtige Anlageentscheidung zu treffen, schließen Sie sich lieber einem außergewöhnlich ertragreichen Geschäftsmodell an, dass auch Milliardäre nutzen um ihr Portfolio "auf Kurs" zu halten. Obendrein werden in den kommenden Jahren hohe Renditen erwartet.

Soll man etwa noch in die hochbewerteten Tech-Aktien investieren, oder doch lieber in die sogenannte "old Economy'? Vielleicht sind ja auch Rohstoffe die bessere Wahl? Wir plädieren zu letzterem. Rohstoffe und Rohstoffaktien sind zwar etwas spekulativer, teilweise auch aufgrund ihrer niedrigeren Handelsvolumen, aber deutlich günstiger bewertet als Tech-Aktien.

Und wer hier in die Königsklasse investiert, wird die nächsten Stürme wie der "Fels in der Brandung" überstehen und weiterhin Dividenden kassieren! Ein Unternehmen, das beispielsweise sein Kapital in mehrere verschiedene, vielversprechende und zukunftsträchtige Unternehmen investiert und sogar schon eine mehr als 3 %ige Dividendenrendite abwirft ist unsere heutige Neuvorstellung!

Mit einer Investition in Queen's Road Capital Investment Ltd. (WKN: A2PZYY) erhalten Sie alle zuvor genannten Vorteile in nur einem Investment! Und das Geschäftsmodell ist genial. Während der globale Ressourcensektor in den letzten zehn Jahren aufgrund preislicher Verwerfungen erheblich gelitten hat, und somit traditionelle Finanzierungsquellen versiegt sind konnten und können noch immer viele hochwertige und notwendige Rohstoffprojekte nicht vorangetrieben werden.

Als internationale Investmentgesellschaft gegründet hat sich Queen's Road Capital darauf spezialisiert, erstklassige Investmentmöglichkeiten in aufstrebenden Märkten auf der ganzen Welt zu erkennen und für sich zu nutzen. Um dieses erfolgreich zu meistern wurde das Unternehmen von der "chreme de la chreme' erfahrener Finanzexperten mit dem klar definierten Ziel gegründet: "Investoren dabei zu unterstützen, von den enormen Chancen der Rohstoffe zu profitieren, die in den aufstrebenden Rohstoffmärkten vorhanden sind!"

Die drei Säulen des Erfolgs!

Auf lediglich drei Kernprinzipien basiert das Geschäftsmodell von Queen's Road Capital Investment (WKN: A2PZYY). Auf Erfolg einer soliden Auswahl von strategischen Partnerschaften und disziplinierten Investitionen sowie durch Investitionen in vielversprechende Sektoren, die überdurchschnittlich hohes Wachstumspotenzial bieten. Zudem wird mit den Unternehmen in die investiert wird strategisch und unterstützend zusammengearbeitet, was allen beteiligten deutlich mehr Sicherheit und Mehrwert gibt. Nicht zuletzt kann durch die gebündelten Kräfte das Wachstum beschleunigt und die Marktposition des jeweiligen Unternehmens erheblich gestärkt werden!

Wandelschuldverschreibungen machen den Unterschied!

Sorgfältig analysiert Queen's Road Capital (WKN: A2PZYY) die Unternehmen, die Projekte in die Jurisdiktionen, in der die möglichen Beteiligungen beherbergt sind. Denn nur die Besten Unternehmen in den sichersten Jurisdiktionen der Welt bekommen Zugang in das "Queen's Road-Portfolio"!

Hat es ein Unternehmen geschafft, in den elitären Kreis aufgenommen worden zu sein, erwirbt und hält Queen's Road entsprechende Wertpapiere für langfristigen Kapitalzuwachs, wobei der Schwerpunkt allerdings auf wandelbaren Schuldverschreibungen liegt. Bevorzugt werden fortgeschrittene Explorationsgesellschaften und angehende Produzenten.

Der auf die Wandelschuldverschreibungen erhaltene Zinscoupon wird schon jetzt anteilig als Dividenden an die Aktionäre zurückgegeben!

So funktioniert's!

Queen's Road Capital erwirbt Wandelschuldverschreibungen von fortgeschrittenen Bergbauunternehmen, um die weitere Entwicklung der Projekte mitzufinanzieren.

Quelle: Queens Road Capital

Sobald die Wandelschuldverschreibungen zu einem späteren Zeitpunkt in Stammaktien des jeweiligen Unternehmens umgewandelt werden, profitiert Queen's Road Capital obendrein zu 100 % von den erzielten Kurssteigerungen des jeweiligen Unternehmens!

Wandelanleihen machen es möglich!

Diese faszinierenden Finanzinstrumente vereinen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien. Eine Wandelanleihe ermöglicht es dem Inhaber, die Anleihe zu einem späteren Zeitpunkt in Aktien des ausgebenden Unternehmens umzuwandeln. Dies bietet die Möglichkeit, obendrein von potenziellen Kursgewinnen der Aktien zu 100 % zu profitieren, während sie gleichzeitig ein festes Einkommen aus den Zinszahlungen der Anleihe erhalten.

Quelle: Queens Road Capital & JS Research UG

Wandelanleihen sind eine interessante Option für Anleger, die an einer Mischung aus festverzinslichen Wertpapieren und der Teilhabe an den potenziellen Gewinnen eines Unternehmens interessiert sind!

Das TOP-Management in der Firma!

Warren Gilman, der CEO von Queen's Road Capital, bringt beeindruckende Erfahrungen aus seiner Zeit als Investmentbanker bei der Canadian Imperial Bank of Commerce ("CIBC') mit, wo er führende Bergbauunternehmen wie BHP, Rio Tinto, Anglo American und andere Hochkaräter der Branche beriet. Sein umfangreiches Wissen und seine Expertise machen ihn zu einem starken Unternehmenslenker!

Neben Warren Gilman wird Queen's Road Capital auch finanziell von zwei australischen Milliardären unterstützt! Keine geringeren als Andrew Forrest und Jack Cowin sind finanziell sehr potente Unterstützer! Jack Cowin ist Eigentümer und Geschäftsführer von Competitive Foods Australia, einem der größten Lebensmittelverarbeiter des Landes. Sein Vermögen von etwa 2,8 Mrd. USD unterstreicht sein können und sein Vertrauen in Queen's Road Capital.

Ein weiterer beteiligter Milliardär und Unterstützer von Queen's Road Capital ist Andrew Forrest, Gründer der Fortescue Metals Group, einem führenden Unternehmen im Bereich Eisenerz. Mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 19 Mrd. USD ist Forrest ein (ge)wichtiger Finanzier des Unternehmens, der zudem tiefgreifendes Verständnis und beste Kontakte mit einbringt.

Die Kombination aus Warren Gilman als CEO und der finanziellen Unterstützung von Jack Cowin und Andrew Forrest verleiht Queen's Road nicht nur eine starke Führung, sondern zudem eine solide finanzielle Basis.

Quelle: Queens Road Capital

Mit seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz und einem tiefgreifenden Verständnis für diese Märkte kann den Anlegern mit dieser Expertengruppe unvergleichlicher Mehrwert geboten werden. Als eine "hohe Sicherheitsgarantie" empfinden wir die Tatsache, dass sich 75 % der ausstehenden Aktien in "festen Händen" befinden!

Ein TOP-Management akquiriert natürlich TOP-Projekte!

WKN: A1WZPW

NexGen ist ein Uranentwicklungsunternehmen, das die hochgradige Uranlagerstätte "Arrow' in Saskatchewan, Kanada, besitzt. Mit einer "angezeigten' Mineralressource von 179,5 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von 6,88 % U3O8 könnte "Arrow' die weltweit größte zu erschließende und hochgradigste Projekt der Welt werden. NexGen arbeitet aktiv an den Genehmigungsverfahren, um den Weg für die zügige Erschließung freizumachen.

WKN: A2DMA2

IsoEnergy ist ebenfalls ein Uran-Unternehmen, das unter anderem das vielversprechende "Hurricane'-Projekt in Saskatchewan, Kanada, besitzt und betreibt. "Hurricane' gilt als eine der aufregendsten Uranentdeckung im "Athabasca Becken' nach der "Arrow'-Entdeckung im Jahr 2014. IsoEnergy's Lagerstätte weist bisher schon eine "angezeigte'-Mineralressource von 48,6 Millionen Pfund U3O8 mit einem außergewöhnlich hohen Gehalt von bis zu 34,5 % U3O8 auf. IsoEnergy steht kurz vor dem Beginn seiner Sommerbohrkampagne 2023, um weitere Erkenntnisse zu erlangen und das noch massive Potenzial weiter zu erschließen.

WKN: A2JMMA

Adriatic Metals ist ein Silber-Zink-Erschließungsunternehmen mit Fokus auf dem 100 % eigenen "Vares'-Projekt in Bosnien und Herzegowina. Ein erstes Highlight ist die ungewöhnlich oberflächennahe Mineralisierung des Projekts, das übrigens obendrein schon sehr gut erschlossen ist, dank des historischen Bergbaulagers. Die Modernisierungsarbeiten der historischen Mine läuft auch Hochtouren, weshalb die erste Produktion schon im vierten Quartal 2023 erwartet wird. Die vorläufige Machbarkeitsstudie lieferte äußerst positive Ergebnisse! Der "IRR' ("Internal Rate of Return') beispielsweise liegt bei unglaublich hohen 113 %. Adriatic Metals ist somit ein vielversprechendes Entwicklungsunternehmen im Bereich der Edel- und Basismetalle.

WKN: A2QA7U

Los Andes, ein weiteres faszinierendes Unternehmen, widmet sich der Erschließung des 100 % eigenen Kupfer-Molybdän-Porphyr-Projekts "Vizcachitas' in Chile. Dieses Projekt zählt zu den größten fortgeschrittenen Kupfervorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika und hat das Potenzial, Chiles nächste bedeutende Kupfermine zu werden. Mit einer erstklassigen Lage, nur 150 km nördlich von Santiago, und einer bereits bestehenden ausgezeichneten Infrastruktur, bietet "Vizcachitas' beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung.

Los Andes arbeitet mit Hochdruck an den Genehmigungsverfahren da man erkannt hat, dass die Realisierung dieses vielversprechenden Kupfervorkommens von großer Bedeutung ist. Die Aussichten für Los Andes und das "Vizcachitas'-Projekt sind daher extrem spannend. Mit dem enormen Potenzial des Kupfervorkommens und der strategischen Lage in einem Land mit einer starken Bergbauindustrie bietet das Unternehmen Investoren die Möglichkeit, von der steigenden Nachfrage nach Kupfer und den positiven Aussichten des Projekts überproportional zu profitieren.

WKN: A3EGRQ

Osisko Green Acquisition Limited ist ein von Sean Roosen, John Burzynski und Robert Wares geleitetes Unternehmen, das im Bereich nachhaltige Technologien und grüne Energie tätig ist. Hier hat man sich auf Akquisitionen und Fusionen spezialisiert. Mit seinem Fokus auf Unternehmen, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, verspricht Osisko Green Acquisition eine aufregende Zukunft für Anleger, die in die grüne Revolution investieren möchten. Das Unternehmen will führende Innovatoren im Bereich erneuerbare Energien und Umwelttechnologien zusammenbringen und somit den Wandel zu einer nachhaltigeren Zukunft vorantreiben. Mit einem erfahrenen Team und einem klaren Ziel ist Osisko Green Acquisition ein Unternehmen, das seinen Investoren sowohl finanzielle Rendite als auch ein hohes Maß an Umweltbewusstsein bietet.

WKN: A1C9SC

Contango Ore, ein US-amerikanisches Golderschließungsunternehmen, ist mit seiner 30-prozentigen Beteiligung an Peak Gold LLC in einem spannenden Projekt involviert. Peak Gold LLC, betreibt mit Kinross Gold die vielversprechende Goldlagerstätte "Manh Choh' in Alaska. In der bisher geschätzten Minenlebensdauer von 4,5 Jahren sollen mehr als 1 Million Unzen Gold produziert werden, wobei die erste Goldproduktion schon für das kommende Jahr (2024) geplant ist.

Bei "Manh Choh' sind die Bauarbeiten bereits in vollem Gange, und das Unternehmen arbeitet intensiv daran, die erforderlichen Schritte für eine erfolgreiche Produktion im Jahr 2024 zu unternehmen. Die Lagerstätte verspricht eine bedeutende Goldausbeute, und Contango Ore steht im Mittelpunkt dieser spannenden Entwicklung. Mit dem Wachstumspotenzial des Projekts und dem erfahrenen Partner Kinross Gold hat Contango Ore eine vielversprechende Position im Goldsektor inne.

Investoren können sich auf eine aufregende Zeit freuen, da das Unternehmen hart daran arbeitet, die Goldproduktion auf "Manh Choh' zu realisieren. Die geplante erste Goldproduktion im Jahr 2024 markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Contango Ore und eröffnet spannende Möglichkeiten für Anleger, von den erwarteten Goldvorkommen und den positiven Aussichten des Projekts zu profitieren.

WKN: A1H4MJ

Challenger Exploration ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, dem das Goldprojekt "Hualilan' in der Provinz San Juan, Argentinien, gehört. Im Juni 2022 gab Challenger bei "Hualilan' eine erste Ressource von 2,1 Millionen Unzen bekannt, von denen die Hälfte in einer hochgradigen "Skarn'-Komponente enthalten ist (6,3 Millionen Tonnen mit 5,6 g/t Au-Äquivalent). Die "PEA' könnte schon in den kommenden Wochen vorgelegt werden.

Weitere interessante Informationen über das Unternehmen und die vorteile der Finanzierungsmodelle erfahren Sie hier:

Fazit: Investieren wie die Milliardäre: Queen's Road Capital lockt Anleger mit asymmetrischem Risiko-Rendite-Profil!

Wenn es darum geht, kluge Investitionsentscheidungen zu treffen, lohnt es sich oftmals, einen Blick darauf zu werfen, wo die Milliardäre ihr Geld anlegen. Ein "Milliadärs-Investment" Investment ist Queen's Road Capital (WKN: A2PZYY).

Denn hier sind diese bereits investiert und auch Sie können im Idealfall von Queen's Road Capital seinem exorbitanten Aufwärtspotenzial zum einen durch steigende Rohstoffpreise und zum anderen von der Dividende riesig profitieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen im Rohstoffsektor und profitiert neben seinen Zinseinnahmen, die auf die Wandelanleihen fällig werden, direkt auch von Rohstoff- und Aktienkurs-Preissteigerungen. Ein sprunghafter Anstieg der Aktie sowie hohe Renditen sind bei Queen's Road Capital (WKN: A2PZYY) sehr wahrscheinlich.

Was Queen's Road Capital von anderen Unternehmen unterscheidet, ist die Tatsache, dass diese Firma seinen Anlegern auch im schlechten Marktumfeld mit seiner Dividende wenigstes etwas Sicherheit bietet. Diese Tatsache schafft zudem ein gewisses Maß an Stabilität, zumindest für diejenigen, die in das Unternehmen investiert sind.

Ein weiterer Faktor, der Queen's Road Capital (WKN: A2PZYY) zu einer vielversprechenden Investition macht, ist die Unterstützung, die das Unternehmen durch die investierten Milliardäre erfährt. Denn diese scheinen uneingeschränktes Vertrauen in die Firma zu haben.

Darüber hinaus wird das Unternehmen von einem absoluten Branchenkenner geleitet, nämlich von Warren Gilman. Gilman ist eine anerkannte Größe im Rohstoffsektor und bringt umfangreiches Fachwissen und riesige Expertise mit sich. Seine Führung bei Queen's Road Capital sorgt für eine solide strategische Ausrichtung, die das Unternehmen in eine starke Position versetzt, um von den positiven Entwicklungen in der Branche maximal zu profitieren.

Natürlich gibt es auch Risiken, die es zu beachten gilt. Das größte Risiko liegt jedoch bei den Anlegern selbst. Queen's Road Capital erfordert möglicherweise Geduld, da die Aktien gehalten werden müssen, bis der nächste Rohstoff-Bullenmarkt eintritt. Wenn Sie jedoch bereit sind, langfristig zu denken und Ihr Kapital über einen längeren Zeitraum zu investieren, könnte dies ein kleines Opfer sein, um potenziell hohe Renditen zu erzielen.

Insgesamt bietet Queen's Road Capital (WKN: A2PZYY) eine aufregende Möglichkeit für Anleger, in den Rohstoffsektor zu investieren und potenziell von steigenden Preisen zu profitieren. Mit der Unterstützung von Milliardären und einem erfahrenen Branchenkenner an der Spitze sollte dieses dividendenzahlende Unternehmen mittel und langfristig sehr viel Potenzial zu haben.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Queen's Road Capital, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Queen's Road Capital, JS Research UG, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 14. Juni 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Queen's Road Capital zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in Queen's Road Capital behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Queen's Road Capital, erhalten hierfür aber über "third parties" ein Entgelt. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Queen's Road Capital halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research UG übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: US21077F1003,AU000000CEL8,CA65340P1062,CA46500E1079,AU0000004772,KYG7315B1032,CA5443122000,CA68828K1021