Breaking News: Der nächste Großauftrag - InsuJet nun auf drei Kontinenten!

Überlegen Sie! Wie würden Sie sich entscheiden, wenn Sie die Wahl zwischen einer Injektionsspritze und dem nadellosen InsuJet hätten? Für jene Unternehmen, die jetzt die ersten Bestellungen getätigt haben, wird die Antwort auf diese Frage wohl "InsuJet" lauten! Wir sind uns sehr sicher, dass wir nun laufend weitere "Initialbestellungen" in einer ähnlich gearteten Größenordnung sehen werden.

Was NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* zuletzt abgeliefert hat, ist mehr als nur verheißungsvoll. Der InsuJet, die "nadellose Insulinspritze" von NuGen, beginnt wegzugehen wie die warmen Semmel:

NuGen Medical Sells 800 InsuJet Devices and Consumables in Yemen

Breaking News: NuGen Medical Reports Bulk First Purchase Order for InsuJet

InsuJet Now Registered on NHS Drug Tariff - Covered by Prescription - Reliance Medical Group - UK Distributor, 3PL Partner

NuGen Medical Sells 500 InsuJet Devices and Consumables in Romania

Zusammenfassend kann man sagen, dass NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* aus Jemen, Mexiko und in Rumänien erste Großbestellungen erhalten bzw. abgewickelt hat. Im Vereinigten Königreich ist man fast noch einen Schritt weiter: Man gewann ein renommiertes Unternehmen als Großhändler und Logistiker und schaffte es, dass der InsuJet in den Katalog der bezahlten Leistungen des National Health Services (NHS - gleichzusetzen mit einer staatlichen Krankenkasse) aufgenommen wurde, sodass alle Typ-1-Diabetiker, die ihn wollen, diesen in Zukunft auch kostenlos erhalten können! Bann kann die erste Order aus UK schon förmlich spüren…

Sie können darauf wetten, dass zeitnah weitere Initialbestellungen aus mehreren Ländern kommen werden. Wir tippen auch ganz stark auf Kanada, Spanien und Frankreich, da die bereits in Auftrag gegebenen Werbeinitiativen explizit auf diese beiden Länder abzielen, und natürlich auch aus Großbritannien, wo man durch die Aufnahme in den NHS-Katalog alle Weichen für möglicherweise explodierende Verkaufszahlen gestellt hat.

Kann NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in puncto Performance in die Fußstapfen der 12.000%-Diabetiker-Granate Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) steigen? Wir denken, dass dies absolut plausibel sein könnte.

Eine neue Technologie, die schmerzfreie Blutzuckermessung, hat der "Diabetiker-Aktie" Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) zu 12.639% Performance verholfen. Aus 1.000 EUR wurden über 120.000 EUR. Der hohe Nutzen für Anwender im Vergleich zum Status Quo hat dem Unternehmen den Weg geebnet. - Ähnlich könnte es auch bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* laufen, ein Unternehmen, das Diabetikern ein Gerät anbietet, das ein schmerzfreies Zuführen von Insulin ermöglicht. Der InsuJet arbeitet ohne Nadeln und ist für den Anwender nicht teurer und sogar effektiver.

InsuJet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber InsuJetkann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile!Rebeca, Spanien, InsuJet-Anwenderin seit 2022.

Besser, sicherer, nachhaltiger, aber nicht teurer

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* beginnt nun alle Weichen zu stellen, um eine neue Technologie zu etablieren. Der InsuJet, eine nadellose Insulin-"Spritze", ist nicht nur schon in über 40 Ländern (gesamte EU) zugelassen und hat in 11 Ländern schon konkrete Vertriebspartner, sondern hat auch so markante Vorteile, dass die Zielgruppe diese vermutlich schwer ignorieren kann. Bei der Verwendung des nadelfreien Injektionsgeräts InsuJet wurde z.B. eine über 40 % schnellere Insulinaufnahme festgestellt. Diese Daten wurden in mehreren klinischen Studien, die am Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden an Diabetikern (im Vergleich zu Nadelinjektionen) durchgeführt wurden, ermittelt. Die Vorteile liegen also klar auf der Hand:

schnellere Wirkung des Kurzzeitinsulins;

Schmerzlosigkeit;

das Fehlen einer Einstichstelle - somit keine Entzündungen oder Narben; und

weniger medizinischer Abfall!

In puncto der laufenden Kosten ist man nicht teurer als mit konventionellen Insulinspritzen. Ein Spezialist aus der Industrie bringt es auf den Punkt:

"Wir sehen InsuJet als die Zukunft und einfach als eine bessere Möglichkeit für Diabetiker, ihre Versorgung zu verwalten."Liang Lin, CEO von Sol-Millennium, globaler Diabetiker Zubehör Händler und Vertragspartner von NuGen

Ärzte sind begeistert! Startet genau jetzt der Siegeszug der nadelfreien Injektion?

Dr. Richard Gallo, Dr. Andreas Nikolis, Dr. Claude Vezeau, Dr. Ronald Denis und Dr. Nadeem Siddiqui sprechen offen über die vielen Vorzüge, welche die nadelfreie Injektion sowohl für den Patienten als auch für den Verabreichter bietet. Eine der Kernaussagen: "Wenn jemand die Wahl zwischen einer Nadel-Injektion und einer nadelfreien Injektion hat, wird er die nadelfreie wählen." - Dem können wir uns nur anschließen, und darauf fußt auch unsere Meinung, dass sich NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* zu einer Gewinner-Aktie entwickeln wird.