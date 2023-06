Berlin/Bonn (ots) -Carsten Linnemann, Leiter der CDU Programm- und Grundsatzkommission, möchte den Menschen Halt und Orientierung geben. Viele seien überfordert von der Globalisierung und der Komplexität der Welt. "Keiner weiß mehr, wo es hingeht, was das Ziel ist und was die Vision. Das braucht dieses Land wieder, und das wollen wir dem Land geben", sagte Linnemann dem TV-Sender phoenix am Rande des CDU-Grundsatzkonvents in Berlin.Das Fundament der CDU sei das christliche Menschenbild und eine bürgerliche Politik. "Die Menschen wollen, dass der Rechtsstaat funktioniert und dass wir sicher leben. Dass wir eine Bildung haben, die uns hilft, dass das Geld sicher ist und die Zukunft der Kinder. Das sind Themen. Alles andere sind Scheindebatten", so Linnemann weiter. Bürokratie und Überregulierung müssten reduziert werden. Die CDU wolle ein Klima schaffen, das für Aufbruch und Erneuerung stehe und den Menschen das Leben ermögliche, statt ihnen vorzuschreiben, wie sie zu leben und zu essen hätten.Linnemann möchte mit seiner Partei dafür sorgen, dass Menschen, die etwas leisten, im Mittelpunkt stehen. Wer 45 Jahre gearbeitet habe, müsse mehr Rente bekommen als jemand, der nicht gearbeitet habe. Wer Solidarleistungen in Anspruch nehme, solle wenn möglich zum Arbeiten verpflichtet werden.Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5536573